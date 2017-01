Innfører nye regler for ordførerens bruk av kort

I fjor høst ga kontrollkomitéen kritikk både til ordfører Ivar Vigdenes (Sp) og varaordfører Ole Hermod Sandvik (H).

Ordføreren fikk kritikk fordi det manglet bilag på noen av utgiftene han brukte kommunen sitt kort til. Varaordfører Sandvik fikk kritikk fordi han hadde godkjent utgifter for ordføreren, noe han ikke hadde anledning til.

Gikk på pub

Gjennomgangen i kontrollkomitéen avdekket at Stjørdal kommune ikke hadde tydelige regler for hvordan kommunen sine betalingskort skulle brukes. Nå ber rådmann Anne Kathrine Slungård om at forslaget til nye retningslinjer for hvordan sjefen skal bruke betalingskortene, blir tatt inn som en del av kommunen sitt økonomireglement.

Kontrollkomitéen var også interessert i hva slags utgifter ordføreren brukte kortet på. Komitéen stilte spesielt spørsmål omkring en kvittering som handlet om et pub-besøk i Oslo. Ordfører Ivar Vigdenes forklarte at dette handlet om representasjon. Stjørdalsordføreren hadde spandert øl på blant andre ordføreren i Harstad og statssekretæren fra olje- og energidepartementet.

Bare sjefene

Forslaget til nytt reglementet legges nå på bordet til politikerne i formannskapet i dag og kommunestyret i Stjørdal neste uke.

De nye reglene slår fast at det bare er den politiske ledelsen i Stjørdal – altså ordfører og varaordfører – som skal tildeles betalingskort. Det samme gjelder for administrasjonssjefen som er rådmann Anne Kathrine Slungård. De som får tildelt betalingskort, må signere en skriftlig avtale som regulerer kortbruken.

Et betalingskort er knyttet direkte til kommunen sin bankkonto. Utgiftene trekkes fra kontoen straks brukeren har brukt kortet.

Reiser og hotell

I det nye forslaget til regler slås det fast at betalingskortene bare skal brukes i forbindelse med utgifter til reiser, hotellopphold, diverse småutgifter og representasjon i tjenesteøyemed. Dersom sjefene bruker betalingskortene til representasjon, skal navnene på de som deltar på møtene, gå tydelig fram av kvitteringene.

Det skal foreligge en signert avtale mellom kommunen og kortbruker.

Forslaget til regler slår fast at kontoutskrift skal framskaffes hver måned fra Værnesregionens regnskapskontor. Sjefene må levere oversikt over hvilke utgifter kortene er brukt på, til regnskapskontoret. Da skal oversikten være ferdig kontert, attestert og anvist. Leveringen må skje innen den tiende måneden etter at kortene har vært brukt.

Kvitteringer og navn

Forslaget til nye regler slår fast at alle originale kvitteringer skal heftes ved oversikten som underbilag.

For ordfører og varaordfører skal formannskapssekretær kontere. Det betyr at sekretæren skal påføre hvilken regnskapskonto utgiftene skal belastes.

Varaordfører eller ordfører skal attestere. Det vil si at en av dem går god for at utgiften er innenfor regelverket.

Rådmannen må anvise utgiftene. Det betyr at hun må godkjenne at utgiftene fra betalingskortene skal belastes kommunen.

Skal brukes sjelden

Forslaget til nytt økonomireglement inneholder også regler for når kommunen kan bruke kredittkort. Forslaget er tydelig på at bruken av kredittkort skal holdes på et så lavt nivå som mulig.

Kredittkort skal bare brukes i tilfeller der det ikke er mulig eller praktisk å få faktura. Det kan være når det blir kjøpt inn varer fra utlandet, bestilt varer fra internett eller ved reiser i utlandet. Kredittkort kan også brukes for diverse småkjøp som det haster med, for eksempel innkjøp til artister i forbindelse med kulturarrangement.

Det nye forslaget til regler inneholder også tiltak dersom noen av brukerne bryter reglene eller ikke har nok dokumentasjon på hvordan kortene er brukt.

Da kan kommunens økonomisjef beslutte at belastninger skal innrapporteres som lønnstrekk. Ved gjentatt misbruk kan økonomisjefen beslutte at kort skal inndras.