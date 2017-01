Kvarving ville kjøpe 60 mål - fikk avslag

Rådmannen møtte politikerne i plankomiteenonsdag med negativ innstilling i fradelingsspørsmålet. Og rådmannen fikk enstemmig oppslutning for sin innstilling i komitemøtet.

For rundt ti år siden fikk Kvarving kjøpt og fradelt ei tomt på et par mål ved oppfarten til Forbordsfjellet.

Leier i 100 år

Tomta ble fradelt fra landbrukseiendommen Berget, under Kirkeskatvold på Skatval.

Samtidig med dette tomtekjøpet fikk Kvarving en langsiktig leieavtale på 100 år med de daværende grunneierne, Randi og Egil Hernes, om å leie et vel 60 mål stort areal i tilknytning til boligtomta.

Denne avtalen skal åpne for kjøp, og det var det Kvarving nå ønsket å gjøre, men fikk avsalg på. Politikerne skulle i går ta stilling til, om de skal åpne for fradeling slik at Kvarving får kjøpe tilleggsarealet på vel 60 dekar «rundt» boligtomta. Noe av dette er dyrka, noe er skog, og noe uproduktivt areal.

Tommelen ned

Rådmannen var tydelig i sin innstilling og sa nei til fradeling av det 60 mål store arealet fra eiendommen Berget, den ene av de to eiendommene Kirkeskatvold består av.

De 60 mål Kvarving ønsker å kjøpe, skal være omlag en femtedel av hele eiendommen Berget.

Dette er i kommunens arealplan eiendommer som har definert bruksområde.

Kvarving leier i dag ut luksusvillaen "Ørneredet" som han reiste på den to dekar store tomta han fikk fradelt og kjøpte for endel år siden. Det 1.200 kvadratmeter store huset er leid ut til Aleris Ungplan & Boi som driver barnevernsinstitusjonen Lilletoppen bofellesskap på eiendommen.

Kvarving ønsker at de 60 målene blant annet fordi området vil være hensiktsmessig å bruke i forbindelse med Aleris sin virksomhet.

Men rådmannen fraråder å gi en dispensasjon, noe som betyr at rådmannen anbefaler politikerne å si nei til fradeling av de 60 mål Kvarving i dag leier, men ønsker å kjøpe.

Ulovlig oppsatt garasje

Det hører med i saken at utenfor den eiendommen på 2 dekar som Kvarving har kjøpt, har han på naboeiendommen som han nå ønsker å kjøpe, reist et garasjeanlegg eller redskapshus som ikke er omsøkt og behandlet etter plan og bygningsloven, slik det skrives i saksframlegget.

Inhabil

Senterpartiets Rolf Charles Berg er leder i plankomiteen i Stjørdal i inneværende kommunestyreperiode.

Når komiteen behandlet fradelingsaken fra Kirkeskatvold, måtte Berg legge fra seg klubba og forlate møtelokalet.

Det er fordi Berg er gift med eier av Kirkeskatvold, Ingrid Hernes Berg, og derfor regnes som inhabil i saken.