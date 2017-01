Ønsker flere frivillige hjelpere

– Vi ønsker å rekruttere flere som kan være både leksehjelper og hallvakter, derfor skal vi ha et informasjonsmøte for nye frivillige på Stjørdal bibliotek, Kimen Kulturhus, den 25. januar.

Det sier regionkonsulent i Redd Barna Midt-Norge, Gyrid Prytz Slettemoen.

Hegratunet

Leksehjelpen vil foregå på Hegratunet mottak, hvor ungdommene bor, hver onsdag ettermiddag.

– Ungdommene på mottaket er kommet til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, og de går enten på norskopplæring eller grunnskoleutdanning. I grunnskoleutdanningen inngår fagene engelsk, norsk, samfunnsfag og naturfag. Mange kan være en ressurs i forhold til dette, sier Slettemoen.

Trenger vakter

Tilbudet Åpen hall er et gratis aktivitetstilbud for ungdom. Tilbudet er et sosialt aktivitetstilbud åpent for ungdommer fra 13 år og oppover. Redd Barna Stjørdal samarbeider med Røde Kors hvor frivillige stiller som vakter

– I forbindelse med Åpen hall ønsker vi også å komme i kontakt med eventuelle frivillige som kan bidra til å være hallvakter. Dette kan gjerne være godt voksne folk, sier Slettemoen.

Lav terskel

Ungdommene på Hegratunet har mulighet til å delta, men Åpen hall er også for bosatte enslige flyktninger og ungdommer ellers fra Stjørdal, forteller hun.

– Det er et åpent, lavterskeltilbud. Det viktigste er å være tilstede som voksen. Følge litt med. Vi tenker at både skole og fritid og nærmiljø må være med på å gi dem oppbacking. Det foregår mye rundt situasjonen til enslige mindreårige som vi kan sette spørsmålstegn ved nå. Da er det viktig å være inkluderende i et samfunn.