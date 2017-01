Avvikler garnstua og legger opp

– Jeg har drevet Garnstua de siste vel ti årene, og jeg har bestemt meg for å slutte. Har inntil nylig hatt en interessent som ville kjøpe selskapet, eller butikken, for å fortsette drifta her. Så kom det brått en endring i disse planene, og nå stenger jeg snart ned her, uten å kunne si noe mer om en eventuell fortsettelse i disse lokalene, sier innehaver av Garnstua, Eva Selnesaune.

Garnstua 25 år

Selnesaunet kjøpte eiendommen Kjøpmannsgata 51, hvor Garnstua i dag holder hus, for vel fem år siden. Før dette eiendomskjøpet drev Selnesaune Garnstua i Kjøpmannsgata 28. Selskapet Garnstua har eksistert i Stjørdal i 25 år, med flere eiere. Nå tyder mye på at det er slutt.

Garnsalg

– Vi holder nå åpen for å tømme lokalene, og vi har salg. Hva som videre vil skje i disse lokalene, er ikke avklart. Det som er avgjort er at jeg ikke skal drive her videre. Ettersom det gikk mot overtakelse her inntil nylig, er det uklart hva som skal fylle lokalene her framover, sier huseier Eva Selnesaune.