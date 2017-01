Feirer seg selv i større salong

Unique Dame og Herrefrisør i Stjørdal har 20-årsjubileum i år. De tre eierne Mari Granås, Aud Sissel Kringen og Elisabeth Olsen har alle vært med fra starten.

–Vi trives i faget og har det bra ilag. 20 år har gått utrolig fort, sier Aud Sissel Kringen.

–Ikke noe krangling?

–Veldig lite. Noen diskusjoner dukker opp i blant, men det må til. Vi utfyller hverandre på en veldig god måte, og ting går av seg selv.

Utvidet i fjor sommer

Frisørsalongen har hatt tilholdssted i Kjøpmannsgata 15 i alle år. De tre eierne er fornøyd med både plassering og lokaler.

–Vi kom til et helt nytt bygg for 20 år siden, og her har vi det bra. Synes dette er bedre enn å være i et kjøpesenter. Det å ha igjen døra selv når vi stenger og ikke være avhengig av andre er noe vi setter pris på, sier Mari Granås.

I juli i fjor utvidet de frisørsalongen. Lokalene rommer nå totalt 105 kvadratmeter.

–Det ble en mer romfølelse og lysere. Mye triveligere for oss å være på jobb, og triveligere for kundene å komme hit, sier Kringen.

Timelistene er fylt opp nær sagt hele tiden. Nå er de på utkikk etter flere medarbeidere. Det blir lyst ut stilling etter hvert.

–Hvordan har trendene forandret seg i løpet av 20 år?

–Nå er det ikke bare klipping av hår, men også behandling. Det kan være bryn, vipper, farging og striping. Vi er på kurs med jevne mellomrom, følger med og holder oss oppdatert. Vi er nødt til å følge trendene, sier Granås.

Lørdag 28. januar skal salongen feire seg selv. Rød løper, sprudlevann, kanapeer og kake er noen av ingrediensene.

Rød løper

–Det blir ikke noe klipping denne dagen, kun kos og feiring. Alle som vil er hjertelig velkommen til å ta seg en tur innom for å se hvor fint vi har det. Det kommer også selgere som viser fram produkter og teknikker, sier Aud Sissel Kringen.

