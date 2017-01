Fortsatt er det fyr i Flamman

Etter at Lena Flaten for snart ett år siden bestemte seg for å legge ned resturandriften ved Flamman på Storlien, er det mange som har savnet den lune atmosfæren og den gode maten som Lena og hennes kollegaer kunne by på.

Lena hadde planer om ny virksomhet for matproduksjon, servering og cateringvirksomhet. Tomta var klar og nytt aksjeselskap stiftet.

– Det ble ikke noe av. Hvorfor?

– Jeg ønsket sterkt at Flamman skulle leve videre som restaurant, men med noen andre som eiere og drivere. Planen min var at en kjøper skulle overta en «nøkkelferdig» restaurant, og at jeg selv skulle starte helt på nytt. Jeg hadde interesserte kjøpere til bygget og plassen, men de ønsket å bygge leiligheter. Det opplevdes ikke rett for meg, og dermed måtte jeg si nei.

«Foodjam»

- Hva gjør du nå da. Vi hører fortsatt om folk som har spist på Flamman?

– Det stemmer nok ja. Her går det fortsatt an å spise, men på en litt annen måte enn tidligere. Vi har ikke vanlig åpen restaurant, men har åpent for grupper som ønsker å komme hit. To ganger i måneden innbyr vi ulike kokker, matkreatører og mathåndverkere hit på «foodjam». Da kan man bestille plass som gruppe eller som enkeltperson.

Videre arrangerer Lena en del kurs der hvem som helst kan melde seg på.

– Ja vi skal for eksempel ha dessert- og pralinkurs med dessertmester Martin Morand, vi skal ha surdeigskurs og vi skal selvfølgelig ha våre populære soppkurs.

«Ta kocken hem»

Fra staben som Lena Flaten tidligere hadde ved Flamman, har hun beholdt en av kokkene. Sammen tilbyr de også en spennende cateringvirksomhet, «Ta kocken hem». Da kan de to kokkene komme hjem til kunden med råvarer og mat og både lage og servere. Dette kan være hjemme hos folk i mindre grupper, eller til de helt store sammenkomstene.

– Det største selskapet vi har laget mat for hittil, besto av 450 gjester, men da var det flere enn oss to som bidro, forteller Lena.

– Vi har blant annet vært både i Trondheim og i Härjedalen, og i tillegg hadde vi ansvaret for cateringen til gruppene som var på Rypetoppen sist sesong. Her serverte vi samme mat, det vil si et treretters måltid, til både voksne og til skoleklasser. Veldig morsomt og oppløftende å se at barna koste seg med både grønnsaker og surdeigsbrød, synes Lena.

Kurser i mathåndverk

Selv om Flamman, eller Flammans Skafferi, som det nå heter, fortsatt er Lena`s levebrød, så har hun også et halvt års engasjement i noe som heter Eldrimmer, og som er et nasjonalt senter for mathåndverk i Sverige, drevet av Jordbruksverket.

Her er Lena med og arrangerer kurs i nettopp mathåndverk. Akkurat nå deltar hun på mathåndverksdager i Østersund, der hun i løpet av dagen skal lage fem ulike retter bestående av bare lokal mat. Slike arrangementer deltar Lena på mange steder i Sverige, og hun er også mangeårig dommer i svensk mesterskap i matlaging.

Mange jern i ilden

Også på norsk side av grensen har Lena et engasjement når det gjelder å fremheve lokalprodusert mat. Dette gjennom noe som heter Matnavet, og som er lokalisert på Mære. Dette er på samme måte et kompetansesenter for lokalprodusert mat.

– Ja jeg har deltatt her de siste to årene, spesielt i Røyrvik, ved Børgefjellsenteret og ved Jåma Næringspark. Her går vi inn i hver bedrift, helt ned til bensinstasjoner, som ønsker noe annet å tilby kundene, enn det vanlige.

I starten av februar deltar Lena på gastronomiuka i Åre og skal blant annet være med å servere en eksklusiv middag i restauranten på toppen av kabinbanen.

Skurdalsporen

Født og oppvokst som hun er på Skurdalsvollen i Teveldalen, har Lena fortsatt et sterkt forhold til Skurdalsporten.

– Ja det har jeg, og derfor blir det også i vinter, flere helger med servering av kaffe og vafler der inne.

Som om ikke alt det nevnte skulle være nok, så brenner Lena også for at lokale småskalaprodusenter skal få sine varer ut på markedet.

– Det siste er at vi har fått ei hylle hos Coop på Storlien, der vi presenterer lokale produkter.

Grav i jorda igjen!

– Selv om vi har fått det mye bedre i våre Skandinaviske land, så har det også skjedd mye negativt de siste 200 årene, mener Lena.

- Mye kunnskap har gått tapt, og derfor mener jeg at vi må begynne å grave i jorda igjen og produsere mere av maten vår selv.

– Kan det bli vanlig restaurantdrift på Flamman igjen, med deg ved roret?

– Da måtte vi i så fall ha bygd ut enda en gang, og det skjer nok ikke. Alt har sin tid, sier Lena Flaten.