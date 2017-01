Nå blir det livemusikk i sentrum

Line Eidem og Ole Ivar Teigen vil ha mer liv i gågata. Også på ukedager. Siden november har de gått med en idé som nå blir en realitet. De snakker om livemusikk på Egon-restauranten.

–Hvis man skal gå ut i Stjørdal, få livemusikk og kjøpe seg en god matbit, så må det jo bli på Egon. Her er det en unik plassering. Jeg håper det blir godt mottatt av stjørdalingene, sier Ole Ivar Teigen.

MONO

Han er én av fem medlemmer i bandet MONO. De står på Egon-scenen torsdag 26. januar.

–Vi kommer til å spille musikk en halvannen time denne torsdagskvelden. Det blir sanger av Bo Kaspers Orkester, David Bowie, Sting, Toto og mange flere. Dette blir en feelgood-kveld. Og det beste av alt er at det er gratis, sier Teigen.

Gleder seg

Egon-sjef Line Eidem forteller at hun elsker å prøve nye ting, og hun sa ja med en gang denne ideen kom.

–Det er ikke noe å vente med, det er bare å kjøre i gang. Vi gleder oss til denne kvelden. Det er artig at det skjer ting i Stjørdal, og vi ønsker mer liv i sentrumsgatene. Dette er iallfall et skritt i riktig retning, sier Eidem.

Hun har plass til rundt 120 personer i restauranten, i tillegg til bandet. Både Eidem og Teigen håper at det kan bi et fast tilbud med livemusikk i tiden framover.

Pilotprosjekt

–Nå er dette et slags pilotprosjekt for å etablere et tilbud. Kanskje kan det bli et fast tilbud én gang i måneden, den siste torsdagen i hver måned for eksempel, foreslår Teigen.

–Ja, det hadde vært skikkelig kult, sier Eidem.

På midten av 90-tallet hadde bluesfestivalen lørdagsjam på Egon. Line Eidem håper på like god oppslutning med livemusikk.

–Bluesjamen var på dagtid, og det var topp stemning. Også det var et gratisarrangement. Tenk om vi kan oppleve noe slikt igjen!