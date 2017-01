Skolekutt kan bli forsinket

Under møtet i formannskapet torsdag ettermiddag forberedte rådmannen politikerne på at utredningen om skolestruktur kan bli forsinket.

Det er slett ikke sikkert at rådmannen og hennes stab greier å få beslutningsgrunnlaget klart til møtet i kommunestyret 27. april, slik politikerne har bestilt.

Ba om råd

Da kommunestyret vedtok budsjett og økonomiplan like før jul, ble det flertall for å legge ned grendeskolene i Flora, Forradal og Skjelstadmark. Flertallet av stjørdalspolitikerne ønsker å samle alle barneskoleelevene i Hegra på en større og ny barneskole på Hegramo.

Kommunestyret ba rådmannen forberede en sak om hvordan skolestrukturen i Stjørdal skal se ut i framtida. Politikerne bestilte utredningen på bordet til møtet i kommunestyret som er berammet til torsdag 27. april.

– Det kan holde hardt, mener rådmann Anne Kathrine Slungård.

Veldig krevende

Under møtet i formannskapet torsdag ettermiddag kunne rådmannen ikke si sikkert om administrasjonen i rådhuset vil greie å få utredningen og beslutningsgrunnlaget klart til april-møtet eller ikke.

Slungård nøyde seg med å karakterisere saksutredningen som veldig krevende for administrasjonen. Hun vil holde politikerne løpende orientert om framdriften i arbeidet.

Ba om hjelp

Under møtet i formannskapet torsdag ba rådmannen politikerne om hjelp til å tolke og presisere vedtaket som ble gjort i kommunestyret like før jul. På forhånd hadde rådmannen lagt på bordet skisser til hvordan administrasjonen i rådhuset nå vil jobbe videre med skolesaken. Dette sluttet formannskapet seg til.

Det som volder rådmannen og politikerne størst besvær, er punktet i vedtaket fra kommunestyret som ber om at kommunen skal gjennomføre en anonymisert spørreundersøkelse blant alle foreldre. Her skal foreldrene bli spurt om de ønsker at grendeskolene skal bestå eller ikke.

Svar som spør

Under diskusjonen i formannskapet ville Venstres Leif Eggen presisere hvordan spørsmålene som blir stilt i undersøkelsen, blir utformet.

– Her får vi svar som vi spør, mener Eggen.

Han ville ha med i spørsmålsstillingen en forklaring som forteller foreldrene at grendeskolene legges ned for å skaffe ressurser til å drive alle skoler i Stjørdal bedre.

Også Arbeiderpartiets Joar Håve mener det vil ha betydning for utfallet av undersøkelsen hvordan de konkrete spørsmålene til foreldrene blir stilt. Håve vil imidlertid være forsiktig med å begi seg ut på å tolke vedtaket fra kommunestyret.

Sterke følelser

Det stiller ordfører Ivar Vigdenes (Sp) seg også skeptisk til. Ordføreren mener kommunen vil spare lite på å legge ned grendeskolene. Han stemte imot vedtaket under behandlingen i kommunestyret før jul.

– Dette er en sak som rører ved sterke følelser hos folk. Formannskapet skal derfor være veldig forsiktig med å begi seg ut på å tolke vedtaket fra kommunestyret, mener ordføreren.

Han foreslo at rådmannen får fullmakt til å ta kontakt med fagfolk som er spesialister på meningsmålinger og utarbeide konkrete forslag til spørsmål uten ytterligere innblanding fra politikerne.

Det ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Venstre ble lagt ved protokollen.