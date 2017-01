Vigdenes flytter fra Forradal

Vigdenes medgir at flyttingen fra Forradal skjer med blandede følelser. Ordføreren legger ikke skjul på at han er veldig sterkt knyttet til Forradal, der han vokste opp. Siden han flyttet ut fra barndomshjemmet på gården Vigdenes, har ordføreren leid hus i Forradal.

Nå har stjørdalsordføreren og kona Nina Moi Vigdenes kjøpt hus på Tangmoen midt i sentrum av Stjørdal.

4,8 millioner

Ordføreren og kona fikk tilslaget på eneboligen i Havnegata denne uka. De skal betale 4,8 millioner kroner for eneboligen, som også har en utleiedel.

– Vi kommer til å flytte inn i løpet av våren, sier Vigdenes.

Først skal formalitetene rundt huskjøpet gjennomføres. Så planlegger han og kona å gjennomføre litt oppussing i sin nye bolig før de flytter inn.

Sentrum

– Du har tidligere framhevet alle fortreffelighetene med å bo på bygda? Nå blir det sentrum?

– Nina og jeg har gjort en totalvurdering. Rent jobbmessig passer det bedre for begge å bo i sentrum, sier Vigdenes.

Nina Moi Vigdenes jobber i oljeselskapet Aker BP og har kontorplass i Trondheim. Hun pendler inn til byen hver arbeidsdag.

Også ordføreren har lange arbeidsdager og mye kveldsarbeid. Møtene foregår som regel i sentrum. Da blir det kortere arbeidsveg til Tangmoen.

Aksjonsgruppe?

Eneboligen ligger plassert i et etablert boligområde bak støyskjermen som går langs Havnegata. Ordføreren og kona flytter rett inn i et boligområde der motstanden og engasjementet mot opprustingen av gjennomfartsåren Ringveg nord var veldig sterk for få år siden. Beboerne protesterer også mot fortetting av strøket.

– Blir du nå med i aksjonsgruppa for Tangmoen?

– Nei, det blir jeg ikke, sier ordføreren.

Fortetting

Han er godt kjent med den opphetede diskusjonen.

–Nå får vi en områdeplan for Tangmoen. Dermed får både beboere og utbyggere klarere retningslinjer å forholde seg til, sier Vigdenes.

Han presiserer at han er tilhenger av fortetting i boligområdene som ligger kloss inntil sentrum. Han er heller ikke motstander av at det gis dispensasjoner i påvente av at områdeplanen blir ferdig.

Godt inntrykk

Ordføreren gir uttrykk for at både Nina og han gleder seg til å flytte inn i huset på Tangmoen.

–Vi har et veldig godt inntrykk av både boligområdet og naboene. Det bor veldig mange trivelige folk på Tangmoen. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dem, sier Vigdenes.

– Du føler ikke at du som ihuga senterpartist nå deserterer bygda og den såkalte utkanten?

– Neida. Det bor veldig mange Senterparti-velgere i sentrum av Stjørdal, smiler ordføreren.

– Tangmoen hører til Halsen skole. Nå kommer du til å gå inn for en rask utbygging av skolen?

– Moderniseringen av Halsen skole kommer. Men aller først skal vi øke skolekapasiteten i sentrum med å bygge ut Fosslia skole. Her har arbeidet allerede startet. Det er en utbygging som vil bety mye for folk i sentrum av Stjørdal, sier Vigdenes.