– Vi kan redde Kvinners Arena

– Vi er profesjonelle på arrangement og konferanser, og mener at det er godt mulig å berge Kvinners Arena, som nå vurderes lagt ned av SNF på grunn av for dårlig lønnsomhet, sier Rolf Teigen, som er dagllig leder i Evento Norge AS.

– Hvordan vil dere gjøre det?

– Konferansen bør fornyes, og så må næringsforumet være villige til å ta imot vår hjelp. Henviser til det mangeårige og gode samarbeidet med Næringsforeningen i Trondheimsregionen hvor vi har jobbet med deres største konferanse Manifestasjon med nå ca 800 deltagere. Her har vi fått være med å videreutvikle konferansen slik at dette har løftet deltagerantallet. Vi er i full gang med planlegging av årets Manifestasjon.

– Har de fått tilbud om hjelp?

– Det har de gjort flere ganger tidligere, men da har vi fått høre at dette var noe de skulle drive med selv. Nå ser det ut til at de legger bort arrangementsvirksomheten sin selv, og da håper vi at vi kan komme inn å gjøre jobben, sier Teigen.

– Men da må de være villige til at vi kan gjøre det vi kan og gjøre business på konferansen. Får vi dette til å fungere, vil næringsforumet fremdeles kunne få gevinst på Kvinners Arena, samtidig som at de får beholde en viktig konferanse i Stjørdal.

Inn, ut, inn, ut og inn igjen

I disse dager har altså Evento, som i løpet av året jubilerer med ti år som eventbyrå i Stjørdal, valgt å melde seg inn i SNF igjen.

– Hvorfor velger dere å melde dere inn i næringsforumet for tredje gang nå?

– Rett og slett fordi vi ser den endringen næringsforumet gjør i forhold til at de ikke ønsker å være arrangør av konferanser og andre ting selv lengre. Tidligere har vi følt at de har undergravd vår virksomhet og motarbeidet oss. Nå legger vi det bak oss og ser framover, sier Rolf Teigen.

– For dere er for å ha et næringsforum i Stjørdal?

– Ja, absolutt. Vi tror det er viktig å ha et aktivt næringsforum med riktig fokus. Nemlig å være en støttespiller for næringslivet i byen. Når de nå skifter litt fokus, tror vi dette kan bidra til en ny giv, som vi ønsker å være med på å bygge opp under.

– Hva ønsker dere å få ut av et medlemskap i SNF?

– Vi ønsker å bli synliggjort gjennom medlemskapet. Vi ønsker også at vi blir inkludert i prosesser og ting som foregår og at de fronter vår bedrift når det er snakk om eventer og arrangement.

Vurderer å flytte

Selv om Evento har hatt tilhold i Stjørdal i snart ti år, er det ikke en veldig stor del av de 16 millionene bedriften omsatte i 2016, som genereres lokalt.

– Vi har følt at det har vært litt vanskelig å komme inn på det lokale markedet, noe vi håper vil bedre seg nå. Mange av kundene våre har vi rundt om i resten av landet, og kanskje aller flest i Trondheim. Trykket på at vi bør flytte virksomheten vår nettopp dit er til stede fra kundene våre, og vi teller nå på knappene om vi faktisk skal flytte. Alternativet er en etablering av filial i sentrum Trondheim.

– Men dere ønsker helst å være i Stjørdal?

– Stjørdal er veldig praktisk med nærhet til flyplass og nærhet til arbeidsplass for våre ansatte og i 2018 er vi et felles Trøndelag, så vi kan vel si at vi gjerne ønsker å være her, men en endelig avgjørelse er ikke tatt på det ennå, sier Rolf Teigen.