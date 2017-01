Holder foredrag om en dramatisk krigshøst

Knapt noen krig har etterlatt seg så dype spor i Trøndelag som felttoget ledet av den svenske general Armfeldt. Med flere tusen soldater inntok han landsdelen og rasket med seg alt de fant av mat, før storparten av dem frøs i hjel på fjellet på vei hjem til Sverige etter meldingen om at svenskekongen var død.

Nytt bilde

–Jeg har tenkt å provosere fram et annet bilde enn det som hittil har vært tegnet. Flere tusen elendige soldater, uten mat og klær – selvsagt måtte dette gå ut over kvinnfolkene! Armfeldt mistet kontrollen over troppene sine, sier historie-kronikør Hans Olav Løkken.

Sammen med faghistorikeren Frode Lindgjerdet skal han snakke om den dramatiske høsten og vinteren for snart 300 år siden da de svenske karolinerne hærtok Trøndelag.

Lang reise

–Vi legger ut på en reise som starter før slaget ved Poltava i Ukraina, der svenskenes krigslykke snudde. Reisen ender først etter det som skjedde i Sylane, der flere tusen svenske soldater frøs i hjel. Var svenskekongens død et mord som skyldtes kamp om tronen? sier Løkken.

Dialog

De to foredragsholderne har lagt opp til en dialog der Løkken stiller spørsmål, fabulerer og setter fram påstander. Så kommer faghistorikeren inn med det som lar seg dokumentere rent hitorisk.