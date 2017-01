Kommunen innrømmer feil

Omsorgssjefen stopper arbeidet etter et møte med styret i senterets pårørendeforening torsdag kveld.

– I møtet fikk vi bekreftet at gjenstående arbeider er stoppet, og at det ikke blir innflytting i lokalene som planlagt fra 1. februar. Det skal nå settes ned ei arbeidsgruppe hvor pårørendeforeninga vil være representert. Den skal se på hele denne saken på nytt. Vi skal gjennomgå sakens gang, hva som har skjedd så langt, og på hvilket grunnlag det er gjort det vi allerede ser, sier Jon Ragnar Jensen, leder i pårørendeforeninga ved Stjørdal Bosenter i Breidablikkvegen.

Slo alarm

Torsdag ettermiddag denne uke reagerte en av beboerne ved Stjørdal bosenter, 89-årige Dagmar Kartum. Hun ringte Stjørdalens Blad for å fortelle hvordan kommunen som huseier og utleier behandlet sine leietakere.

Kartum var ikke bekymret for sin egen del, men for de svakeste beboerne i senteret, og de som da er mest berørt av ombygginga i første etasje på senteret.

Ikke tatt med på råd

– Her setter kommunen i gang arbeider uten å ta oss med på råd i det hele tatt, sa en 89-åring som er tydelig misfornøyd med huseiers manglende informasjon til beboerne.

Bladets nettavis hentet torsdag inn en kommentar til Kartums reaksjon fra Terje Johnsen, spesialrådgiver i omsorgsetaten i Stjørdal kommune. Han kunne fortelle at bare forberedende arbeider er igangsatt, og han viste til det planlagte møtet med styret i pårørendeforeninga samme kveld.

Nullstiller

Spesialrådgiver Terje Johnsen sier etter møtet torsdag kveld at prosjektet om samlokalisering av ansatte i hjemmetjenesten i Halsen sone stoppes. Hele prosessen nullstilles, og kommunen starter opp saken på nytt.

– Samling av ansatte i hjemmetjenesten er gjort i Hegra sone, Lånke sone og Skatval sone. Det samme skal skje i Halsen sone. Vi så dette som en rent administrativ sak og pekte på Stjørdal bosenter som lokalitet for en slik samling av hjemmetjenesten for Halsen. Vi beklager nå igangsetting av prosjektet for en slik samling i bosenteret i Breidablikkvegen uten at vi har involvert pårørendeforening og beboere. Derfor ble vi enige i møtet på torsdag om at hele prosjektet nullstilles, og vi starter på nytt, sier Johnsen.

Ulik oppfatning

Det er noe ulike oppfatninger om hvor langt arbeidet er kommet innenfor veggene ved Halsen bosenter, men Johnsen sier at det så langt bare er mindre arbeider som er gjort, og at kostnadene dreier seg om småbeløp.