– Bør ha livets rett

– Har sett at det er fare for at Kvinners Arena blir tatt av plakaten. Det er dårlige nyheter, sier Elin Kolden sjef for Kvinners Arena gjennom 12 år.

– Fortsatt behov

– Synes det er synd så klart. Jeg tror det fortsatt er behov for et forum som kan sette fingeren på ting som engasjerer, som tar opp saker man er opptatt av, et sted der man kan få ny input og kunnskap, sier Elin Kolden.

Det er overraskende at det er på tale å legge ned konferansen, mener Kolden. Samtidig peker hun på trender i tida, som tildels kan forklare at konferansen er kommet dit den er i dag.

– Det er tøffere tider i næringslivet og kanskje færre som har muligheter til å bruke tid og ressurser på konferanser, sier hun.

Merket endring

Kolden forteller at Stjørdal næringsforum begynte å merke en endring allerede mens hun var leder for Arena.

– De siste par årene fram mot 2011 begynte antallet deltakere å gå ned. Konkurransen ble hardere. Det kom flere næringslivskonferanser som satte agendaen bra. Når du blir utfordret må du være veldig på hugget og veldig relevant. Det er krevende, sier Kolden. Hun husker at hun sa til Torstein Mørseth, daglig leder for SNF - "Dette vokser ikke inn i himmelen. Det vil snu, men vi vet ikke når eller hvordan".

– Ble konferansen for dyr?

– Prisen ble satt høyt. I alle fall var den høy i 2015. I Oslo-området er det slike priser, men spørs om det er marked for det her i Trøndelag. Det er vel kanskje en av de tingene en må spørre seg.

Fyrtårn

Arena-konferansen i Stjørdal var i flere år den største konferansen i sitt slag Midt-Norge. Konferansen var en økonomisk bærebjelke i Stjørdal Næringsforum og den ble omtalt som ett fyrtårn på linje med bluesen og operaen i Stjørdal, forteller Kolden. Hun mener omtaler Arena som en merkevare, og håper det finnes en mulighet for at konferansen kan overleve.