– En bil som passer meg utmerket

I løpet av 2016 ble det solgt 781 nybiler i Stjørdal. Det er 114 flere enn i 2015.

Bilbyen Stjørdal markerer seg og med mange nye bilhus i området Tangmoen - Sutterøy, har Stjørdal blitt det opplagte valg når familien skal ut å se på ny bil.

– Passer mitt behov

Øivind Arntzen var en av stjørdalingene som handlet ny bil i 2016. Han havnet til slutt på Golf, etter å ha besøkt flere av bilforhandlerne. Det valget er han godt fornøyd med.

– Jeg har hatt mange forskjellige biler opp igjennom årene. Mest tyskprodusert, men også noe Toyota. Etter å ha sett på flere ulike modeller, havnet jeg på Golf, fordi jeg var på utkikk etter en praktisk ladbar hybrid. Vi er kommet til 2017, og da syntes jeg det var på tide å være litt miljøbevisst, sier Arntzen.

Han er ikke fremmed for å gå over til ren elbil. Men da må rekkevidden bli bedre enn den er i dag.

– Vi må opp i 60 mil før det blir aktuelt. Jeg vil rett og slett komme meg til Oslo uten å lade, før det blir aktuelt. Der er vi ikke i dag. Men teknologien er i rivende utvikling, og mye skjer.

Enkelt og praktisk

Arntzen er tydelig på at Golfen han har kjøpt passer utmerket for hans behov akkurat nå.

– Barna har flyttet ut og da er vi bare to. Baggasjerommet er ikke kjempestort, men vi slår bare ned seteryggene om vi trenger mer plass, fortsetter Arntzen.

Han berømmer også utstyrsnivået og hvordan bilen er bygd opp.

– Det er ikke noe fiksfakseri med Golf. Her er ting enkelt, oversiktlig og brukervennlig, uten at utstyrsnivået er senket. Det liker jeg.

0,33 på mila

Arntzen kjører de første milene med strøm hver eneste dag. De dagene han skal ut på lengre turer, skiftes automatisk over på bensin.

–På vinter er rekkevidden på strøm 3-4 mil. Det holder stort sett hver dag for meg. Men skal vi lengre kobles bensin inn, men helt uten at det merkes. Det fungerer optimalt. Jeg tok en måling rett før du kom, og den viser at snittforbruket mitt siden kjøpte bilen i september, er på 0,33 liter bensin pr. mil. Da blir det billig bil. Ladeutgiftene for de 120 milene jeg har kjørt på strøm er 210 kroner, sier en tydelig fornøyd Arntzen, som forteller at han har fylt bensin to ganger siden han kjøpte bilen.

Eneste minuset, om en kan kalle det for det, er at elmotoren ikke kobler inn under minus 11 grader. Det er da ikke noe stort problem med de vintrene vi har for tiden.

–Vi har hatt en dag i vinter med kaldt. Da startet vi rett på bensin.

Møller Bil på topp

Med nytt bilhus har Møller Bil inntatt toppen på salgslistene i Stjørdal, både på merke og modell. Det på tross av at Volkswagen har opplevd en god del motvind internasjonalt.

I 2016 ble det solgt 176 nybiler av merket Volkswagen, akkurat like mange som i 2015. De pustes i nakken av Toyota, som har økt omsetningen av nybiler i fjoråret. I 2016 solgte de 161, mot 143 året før.

Årets store vinner er uansett Mitsubishi. De økte nybilsalget fra 16 i 2015 til hele 93 i 2016. Her må nok nyheten Mitsubishi Outlander ta store deler av æren. Den ligger på andreplass på statistikken om vi bryter den opp på bilmodeller, bare slått av traveren Volkswagen Golf.

– Service betyr mye

Med etableringen av Kverneland Bil på Stjørdal, begynner Bilbyen Stjørdal å bli komplett. Det betyr at konkurransen om kundene blir enda hardere.

Øivind Arntzen tror at service og tilgjengelighet blir mer og mer avgjørende for hvor kundene til slutt havner.

– Service betyr mye for kundene. Selvsagt gjør bilmodell og pris det også. Men behjelpeligheten og tilgjengeligheten til hvert enkelt bilhus kan være avgjørende. Jeg liker i hvert fall nærheten til Møller Bil i forhold til å få hjelp med Golfen, avslutter Øivind Arntzen.

