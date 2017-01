– Dette er et positivt innspill fra en kompetent aktør. Jeg har allerede vært i møte med Rolf Teigen i Evento om mulighetene for å drive kvinnekonferansen videre, og vi planlegger en videre prosess med flere møter, sier Inge Grøntvedt.

– Så næringsforumet ser Evento som en løsning for å berge Kvinners Arena?

– Vi er positive til initiativet de tar. Så er det sånn at det også finnes utfordringer rundt Kvinners Arena som heller ikke Evento er klar over, og som må løses for at konferansen skal kunne gjennomføres og for at den skal kunne generere et overskudd.

Evento Norge kom på banen og lanserte seg selv som mulige drivere av Kvinners Arena videre, etter at Stjørdal Næringsforum tidligere i år annonserte at svikten i interessen for konferansen muligens kunne bety kroken på døra.

– Bør ha livets rett – Det er smått deprimerende om noe som en nesten må kalle en merkevare i Stjørdal går over ende.

Tiden og veien

Kvinners Arena arrangeres på høsten, og for at årets konferanse skal kunne bli en realitet, må avgjørelsen skje tidlig i år.

– Vi må ta en beslutning på om konferansen kan gjennomføres nå i vår, og senest i løpet av mars, sier Grøntvedt.

Venter ikke

– Vil dere vente til ny daglig leder i Stjørdal Næringsforum er på plass?

– Nei, det er ikke nødvendig. Tvert imot er det en fordel å ha med den erfaringen og kompetansen Torstein Mørseth har med seg gjennom mange år med denne konferansen videre.

– Har dere noen plan på videre framdrift om konferansen?

–Ikke annet at første møte er gjennomført og at vi kommer til å ha flere møter fremover. Noe mer tidsbestemt er det ikke foreløpig, sier styreleder Inge Grøntvedt.