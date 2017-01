– Vi har et samfunnsansvar for Trøndelag

De reisende til og fra Værnes tilhører to grupper, næringsliv og ferierende. Rutenettet som er initiert fra Avinor og lufthavnsledelsen på Værnes, er stort sett tilrettelagt næringslivet.

Jobber på lag

Lufthavnsjef Lasse Bardal er da også opptatt av at flyplassen og Avinor skal være sitt samfunnsansvar bevisst, og jobber hele tiden på lag med Stjørdal og hele Trøndelagsregionen.

– Vi har jevnlige møter i det som heter Luftfartsforum Trøndelag. Her er fylkeskommunene, Trondheim og Stjørdal kommune og representanter fra næringslivet med, og vi jobber kontinuerlig med å finne de riktige rutenettet som næringslivet i regionen trenger. Et godt eksempel på dette, er det oppgraderte tilbudet til Stockholm. I tillegg har destinasjoner som London, Berlin, Amsterdam og flere i Øst-Europa godt belegg med næringsdrivende, sier Lasse Bardal, som forteller at det er de tradisjonelle rutene som er viktigst for næringslivet når det gjelder innenlands trafikk.

Fritid styres av flyselskapene

Når det gjelder ruter som er myntet de ferierende, legger Avinor seg lite bort i det. Det styres utelukkende av flyselskapene og reisebyråene.

– Disse rutene bruker vi ingen tid på. Her styres alt av reise- og flyselskap. For oss er det ikke avgjørende hvilken øy i Hellas man flyr til eller hvilken flyplass i Spania man bruker. Men vi er selvsagt opptatt av at tilbudet til de ferierende er godt fra Værnes. Det viser trafikktallene at de er. 2016 ble det første året vi rundt 1 million utenlandsreiser, og det er vi stolt av, sier Lasse Bardal.

Vedlikehold av ruter

Avinor jobber kontinuerlig sammen flyselskap og næringsliv for å optimalisere rutetilbudet. Akkurat nå er det ingen ting nytt på trappene.

– Det kan komme noen nyheter fram mot sommeren. Men akkurat nå er det ingen ting som er klart når det gjelder nye ruter til og fra Værnes. Det betyr at vi bruker energien på å optimalisere tilbudene vi har i dag, i forhold til blant annet avganger, avslutter Lasse Bardal.