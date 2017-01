Full pott for Lars (71)

- De skal i løpet av våren inneholde store mengder med blomstrende hage- og terrasseplanter i mange sorter, farger og varianter, forklarer gartner Mærhe ved Sandberg Gartneri på Skatval.

Allerede første hverdagen i det nye året var Mæhre i gang igjen inne i det store gartneriet som han og kona Aud Mæhre driver på gården Sandberg på Røkke på Skatval. Gården tok de over i 1968, mens gartneriet kom de så smått i gang med fra 1972.

Sesong

Fra 2009 la de om produksjonen i gartneriet fra helårsdrift til sesongdrift. Fra da av var det kun hage- og terrasseplanter de produserte for salg. Det er Lars godt i gang med å forberede også for dette året.

– Vi nærmet oss pensjonsalderen, og kona og jeg og hadde behov for noe mer fritid. Å drive med kun hage- og terrasseplanter gjør det enklere for oss å drive videre. Det lyktes vi med over all forventning det første året, og vi har fortsatt med det siden. Vi selger hele produksjonen på sju uker. I år åpner vi 27. april og holder åpent stort sett alle dager til 15. juni, forteller Lars.

Mange vendinger

Fram til 20. februar er det kun fylling av veksttorv i potter som gjelder. Til å hjelpe seg med det, har han ei maskin som fører fram pottene og beregner torvmengden, avhengig av pottas størrelse. Likevel blir det mange vendinger for Lars. De ferdig fylte pottene skal videre fordeles rundt i gartneriet, på store bord som står tett i tett.

Lyset

– Lyset er basis for alt vi holder på med. Fra 20. februar er sola tilbake og gir gode vekstforhold for de små spirene. Plantene kjøper vi fra Tyskland og Nederland. Det er stiklinger på 1-2 cm som vi da planter i pottene, forklarer Lars.

Hvor mange planter det blir totalt og hvor mange sorter gartneriet har å by på ved åpninga, har ikke gartneren full oversikt over. Men det er svært mange!

– Bare av geranium har vi 27 sorter, og rundt 30 sorter med petunia. Styrken vår er at vi har mye «rart» å by kundene våre. Når vi gjør som oss og selger direkte til forbrukeren, må vi ha litt av hvert å by på, poengterer Lars.

Kjedene

Gartneriet på Røkke er kjent for å ha mange og gode planter. Prismessig konkurrerer de også med de store kjedene. Litt av forklaringa på suksessen er mange faste kunder som kommer igjen år etter år.

– Noen av kundene har vært med oss i 40 år. Flere av de nye forteller at de var med foreldrene sine hit til gartneriet da de var barn. I løpet av de sju hektiske ukene vi har åpent, er det kunder innom fra det meste av Trøndelag. Vi bruker å si at hit kommer de fra Støren til Namsos.

For å ha alt klart til åpninga i slutten av april, må Lars intensivere jobbinga i gartneriet utover vinteren. Fra mars er han i aktivitet sju dager i uka. Om sommeren og litt utover høsten er det renhold og vedlikehold som gjelder.

Fri i helgene

–Vi er egentlig pensjonister. Derfor bevilger vi oss fri på lørdager og søndager og nyter livet i den delen av året hvor vi har stengt. Vi liker dette livet, selv om kona har roet litt mer ned enn hva jeg har. Det er godt å ha noe å holde på med, så lenge helsa holder, sier Lars.

På tross av stor trivsel som gartnere har Aud og Lars bestemt seg for å prøve å få solgt gården med gartneriet etter denne sesongen, noe de også prøvde for noen år siden uten å lykkes.

–Vi får se hvordan markedet er for kjøp av gården med gartneriet i løpet av våren. Selv fikk vi skilt ut en egen eiendom ved siden av for noen år siden. Der bygde vi oss en ny bolig, et hus i Tyrolerstil. Der vil vi fortsette å bo så lenge vi kan kjøre bil, forteller Lars.

Hobbyer

Med hektisk aktivitet på gården og har ikke Lars hatt tid til mange hobbyer. På fritida spiller han litt keyboard, og har også opptrådt noen ganger.

– I garasjen har jeg en Jaguar 1994-modell. Den bilen bruker jeg bare om sommeren. Kanskje skal jeg bruke litt mer tid på gamle biler. Det høres spennende ut med veterantreffet i Stjørdal en kveld i uka i sommerhalvåret, drømmer gartneren mellom pottene med veksttorv.