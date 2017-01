Taktila A/S viser veg

- Vi har fått kontrakt om taktil merking av «Abels Hus» i Trondheim. En ordre på rundt 1 million kroner. Oppdrag også i Bergen, Nittedal, Alta...

Det er Alf Morten Selven, daglig leder i Taktila A/S, nyetablert selskap i Stjørdal for bare et halvår siden, og som allerede gjør seg gjeldende i et ganske «jomfruelig» terreng i det langstrakte Norge, som sier dette.

Blinde og svaksynte

Taktil utforming eller merking henvender seg i hovedsak mot blinde og svaksynte. En merking som skal vise svaksynte veg såvel innendørs som ute, og også «varsle» om at her starter trappa. Ledelinjer i gulv, på fortaug og veg er også eksempler på taktile markeringer. Også veggskilt, opplysningstavler skal nå utføres slik at de kan «leses» ved berøring. Også fargesetting på vegg har betydning for svaksynte når de orienterer seg.

–De neste årene står Norge ovenfor investeringer i milliardklassen for å imøtekomme nytt lovverk. Universell utforming skal være på plass innen 2025. For alle nye bygg er dette påkrevdt i plan- og bygningslov. Vi i Tandem Reklame satser millionbeløp på Taktila A/S, vårt datterselskap, som rendyrker nettopp kompetanse på taktil skilting og merking, sier Daniel Flaamo daglig leder i Tandem Reklame.

5-6 ansatte

Daglig leder Selven sier at det er mange og store jobber som er ugjort der ute når lovverket nå sier at alle skal ha like muligheter til å ta seg inn og ut av bygninger på egen hånd.

–Taktil utforming er bare en liten del av kravene til universell utforming, men en viktig og stor jobb for oss i relativt nyetablerte Taktila. Vi har brukt ressurser på å presentere oss sjøl i markedet over det ganske land, både hos private utbyggere og offentlige, og vi er kommet godt igang. Vi har arbeider på kulturhus i Nittedal, arbeid for Jernbaneverket i Bergen, og vi skal til Bjugn i et nytt næringsbygg. Ute har vi 30-40 prosjekt vi har levert tilbud på, sier Selven.

Det er i dag 3 ansatte i det nye selskapet. Flaamo sier det raskt kan øke til fem i inneværende år.

–Noe av produktene vi i Taktila trenger kan produseres hos morselskapet Tandem reklame. Vi i Taktila kan også levere for eksempel helt ordinære informasjonstavler som tillegg til den taktile, og da er det Tandem som produserer dette, sier Selven.