Tar vare på lokalhistorien

Meråker lokalhistoriske arkivgruppe er sørger for å ta vare på historisk dokumentasjon fra bygda, både skriftlig dokumentasjon, bilder, film og lydopptak.

Egen arkivgruppe

– Biblioteket har tidligere tatt hånd om en del dokumenter, bilder og annet av interesse for bygdehistorien. For å ta seg av dette arbeidet er det opprettet en arkivgruppe som en egen underavdeling av Meråker historielag, sier John Wold, leder for Meråker lokalhistoriske arkivgruppe.

Wold sier at det lokahistoriske materialet som biblioteket har hatt hånd om, er godt organisert. Dette er det også mulig å søke i digitalt.

Bilder fra private

Andre deler av det lolkalhistoriske materialet er ikke like godt organisert. Dette er det vi driver med. Vi får blant annet mye bilder fra private, bilder som man kan søke på via en egen knapp på historielagets hjemmeside, sier han.

– Får historielaget mye historisk materiale fra folk i bygda?

– Vi prøver å forhindre at det forsvinner gjennom dødsbo eller på andre måter, noe som har forekommet litt for ofte. Derfor er vi villige til å gjennomgå private arkiv som kan være av lokalhistorisk interesse, sier han.

Avtale med Bankgården AS

Arkivgruppen har forholdsvis nylig fått til en avtale med Bankgården AS om å leie arkivplass for å oppbevare det lokalhistoriske arkivet. Her har arkivet nå 240 hyllemeter til disposisjon.