Ble tatt med partydop på E14

Episoden skjedde på E14 i Stjørdal en kveld i februar i 2015. I bilen fant tollerne 102 tabletter med MDMA og 0,48 gram av det samme stoffet i pulverform. MDMA er virkestoffet i partydopet ecstasy.

Forleden møtte mannen som er midt i tjueåra og hjemmehørende i Trondheim, i tingretten siktet for ulovlig innførsel av narkotika. Mannen innrømmet alt og erkjente straffskyld da rettssaken startet.

I domspremissene peker retten på at samme mann er straffet flere ganger tidligere. Han ble idømt samfunnsstraff tidligere samme måned som han ble tatt igjen. Den dommen er nå sonet. Også senere samme år ble siktede bøtelagt. Alle forholdene gjelder befatning med narkotika.

Denne gangen foreslo påtalemyndigheten fengsel i 21 dager. Det var tingretten enig i.

I domspremissene legger retten vekt på at siktede umiddelbart tilsto forholdene. Han kan ikke lastes for at det har tatt rundt to år å få saken for retten.

Derfor slår retten fast at trondheimsmannen slipper å sone i fengsel. Betingelsen er at han ikke begår nye lovbrudd i prøvetida som er satt til to år. Siktede vedtok dommen på stedet da den ble lest opp for ham i retten.