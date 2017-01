Dette var fjorårets største hasjbeslag på E14

Hele Tollregion Midt-Norge hadde en stor oppgang på beslaglagt mengde hasj i 2016. Tollere beslagla drøye 1.600 gram mot drøye 270 gram i 2015.

Det største beslaget langs E14 skjedde i Meråker i midten av april. Det ble funnet 334 gram hasj under en kontroll av en bil.

– Det satt to personer i bilen, men det var den ene som tok på seg ansvaret, sier seksjonssjef Bjørn Arild Sørli i Tollregion Midt-Norge.

Det var en utflytta trønder som er bosatt i Sverige. Han befinner seg i 50-årene.

Et år på det jevne

Sørli oppsummerer 2016 som et år på det jevne. I hele regionen ligger antall beslag og forenklede forelegg på omtrent samme nivå som året før.

– Vi har hatt en del skolering på blålys og bruk av pepperspray, som vi har brukt en del tid på. Likevel klarer vi å opprettholde trykket, forteller Bjørn Arild Sørli.

Tollerne i Trøndelag tok i bruk blålys fra nyttår. Ved at kjøretøyet har utrykningsstatus, kan tollerne for eksempel stanse deg på busslommer, de kan krysse sperrelinjer og fravike trafikkreglene i forbindelse med kontrollvirksomheten.

LES OGSÅ: Nå bruker tollerne blålys i smuglerjakten

I midten av oktober i 2015 tok Tolletaten i bruk en ny kontrollhall, som ligger på området til den gamle campingen på Brenna i Meråker.

– Vi har mye bedre arbeidsforhold nå enn tidligere. Det ble også plassert et kamera langs E14 på Teveldalen i slutten av 2015. Kameraet brukes til skiltgjenkjenning, sier Sørli.

LES OGSÅ: Nå blir du overvåket av Tolletaten langs E14

Saken fortsetter under bildet.



Narkotabletter

Seksjonssjef for tollmyndighetene på Trondheim lufthavn Værnes, Hallgeir Bjørvik, fortalte i forrige uke at smuglere av narkotiske tabletter har funnet en annen reiserute. I stedet for å komme hjem via flyplassen, tar de seg i stedet inn i landet via personbiler, buss og tog.

LES OGSÅ: – Har skremt unna narkosmuglerne fra Værnes

– Dette kan jeg bekrefte. I mars i fjor stoppet vi blant annet en bil med to personer på E14 i Meråker. Bilen kom fra Sverige, og det ble funnet til sammen 1.094 narkotiske tabletter. Dette er en alvorlig overtredelse, sier Bjørn Arild Sørli, som legger til at flere trøndere bestiller tabletter fra Spania på nett nå, og henter dem i Sverige.

– Det kan skje ved forskjellige måter, men det mest vanlige er i bil og med tog.