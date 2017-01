Flytter banklokalene i Hommelvik

Det bekrefter banksjef og stjørdalskvinne Lill Bente Mæhla Totland overfor Malvik-Bladet tirsdag.

- Vi er enige med utleier om kontrakten. Nå gjenstår kun praktiske utforming og signering av avtalen, sier Totland.

Flyttingen vil trolig skje i månedsskifte april-mai.

- Vi håper og tror at vi rekker det. Det må gjøres noen bygningstekniske endringer i lokalene før vi flytter inn, sier hun.

Flytter sammen med EM1

De nye lokalene på Sjøsiden i Hommelvik er på totalt 115 kvadratmeter. Deler av arealet disponeres i dag av Eiendomsmegler 1. Selskapet benytter i dag lokalene som salgskontor og vil ifølge Totland etablere seg sammen med Sparebanken.

- De etablerer seg i Hommelvik med to meglere i første omgang. For oss blir dette et styrket konsept, sier hun til Malvik-Bladet.

Malvik-Bladet lyktes ikke tirsdag med å komme i kontakt med avdelingsleder i Eiendomsmegler 1, Morten Løvseth.

Behov for oppgraderinger

Bygget i sentrum har ifølge banksjefen behov for oppgraderinger og er en av de viktigste grunnene til at Sparebanken har valgt å flytte på seg.

- De nye lokalene er mer tilpasset framtidens banktjenester. Der vi holder til i dag er det mye areal som ikke brukes. Blant annet en kjeller og et loft. Bygget er gammelt og har behov for tekniske oppgraderinger. Det er en vesentlig bedre løsning for oss å flytte inn i nye lokaler enn å pusse opp de gamle, sier Totland.

Hun poengterer at flyttinga er et signal om at Sparebanken blir i Hommelvik.