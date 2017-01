Har bygd garasje på naboens grunn

Plankomiteen i Stjørdal sier nei til Svein Kvarvings ønske om å kjøpe 60 mål på Kirkeskatvold på Skatval. Nå viser det seg at Kvarving forlengst har bygd et garasjeanlegg på arealet han ønsker å kjøpe.

I forbindelse med plansaken behandlet sist onsdag i plankomiteen dukker det opp en ny sak. Bokstavelig talt, det dukker opp et garasjeanlegg eller redskapshus i tilknytningen til Kvarvings bolig ved oppkjøringa til Forbordsfjellet. En bygning ukjent for byggesaksavdelinga i Stjørdal kommune. I saksframlegget om fradeling av de 60 dekar står det at nordøst for Kvarvings bolig er det oppført et garasjeanlegg, eller redskapshus uten at dette er omsøkt og behandlet etter plan– og bygningsloven, byggverket er ikke registtrert i matrikkelen.

Geir Aspenes, enhetsleder arealforvaltning i Stjørdal kommune, sier at dette vil bli fulgt opp av kommunen.

Ikke på egen tomt

Her dukker det opp ei ekstra nøtt å knekke, for garasjeanlegget er i følge saksbehandler Knut Krokan i Stjørdal kommune, ikke bygd på boligtomta til Kvarving, nei, garasjeanlegget står på det arealet Ingrid Hernes Berg eier, og som Kvarving har leid for 100 år.

Det kan resultere i at tilsist blir det Ingrid Hernes Berg som må søke kommunen om å få ha Svein Kvarvings garasjeanlegg stående.

86 år igjen

Svein Kvarving, sier i en kort kommentar, at han har en god dialog med kommunen om hele denne saken. Han sier at om avslaget om fradeling blir stående, så har han 86 år igjen av leieavtalen på de 60 mål. Og han sier at da har han like mange ganger igjen å søke om fradeling.

Han er klar over at garasjeanlegget ikke er omsøkt, og at det står på Hernes Berg sin grunn, men at han har kjøpt og betalt for grunnen garasjen står på, det mangler bare et vedtak om fradeling, fradeling politikerne i plan sist onsdag enstemmig sa nei til.