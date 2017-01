Nora og Oliver er de mest populære navnene i fylket

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var Nora og Oliver de mest populære navnene i Nord-Trøndelag i 2016.

– Kult

Nora Overvik (13) fra Lånke var klar over at hun hadde hadde et populært navn da Stjørdalens Blad tok kontakt med henne tirsdag ettermiddag.

– Ja, jeg har fått det med meg. Det er jo kult, det!

Til daglig går hun i 8. klasse ved Halsen ungdomsskole.

– Det har ikke vært et tema på skolen i dag. Men jeg er godt fornøyd med å hete Nora og kunne ikke tenkt meg et annet navn, forteller Nora.

Oliver Dahl Nytrø (15) fra Stokkhaugan i Stjørdal forteller han ikke følger med på slike kåringer.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er ikke noe jeg går rundt og tenker på, sier han.

– Hvorfor tror du det er så populært å hete Oliver?

– Det er sikkert noen som har sett meg og kalt opp ungene sine etter meg, sier Oliver og ler. Han går i 10. klasse på Stokkan ungdomsskole.

Se de mest populære navnene i Norge, fordelt på fylker, nederst i saken!

Nora og William

Nora er også det mest populære jentenavnet i hele landet. På guttesiden får hun følge av William. William var det mest populære guttenavnet også i 2015, mens Nora har skjøvet Emma ned fra toppen, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

TV-suksessen «Skam» kan dermed se ut til å ha påvirket nordmenns navnevalg

Riktignok skrives navnet til rollefiguren spilt av Josefine Pettersen i «Skam» Noora, som er en finsk versjon. Den skrivemåten ble bare gitt til seks jenter i 2016. I tillegg fikk 545 jenter navnene Nora og Norah. Navnet har ligget inne på topp ti siden år 2000, og det økte fra 1,5 prosent i 2015 til 1,89 prosent i 2016.

– Det er ganske uvanlig at toppnavn gjør slike hopp. Vi må tilbake til Emma i 2003 for å finne noe lignende, sier seniorrådgiver Jørgen Ouren, som har ansvar for navnestatistikken.

Men om den dramatiske økningen faktisk har noe med NRK-serien å gjøre, er likevel vanskelig å fastslå, forklarer han.

Hoppet for William er ikke like stort: Fra 1,49 prosent i 2015 til 1,61 prosent i 2016.

– William var det absolutte toppnavnet i 2015, og den oppmerksomheten «årets navn» får, pleier å dempe iveren litt, sier Ouren.

Sofie og Alexander

For første gang på svært lenge er ikke Marie mest brukte annet fornavn. 488 jenter hadde Sofie eller Sophie som annet fornavn, mot 475 med Marie. Den mest brukte kombinasjonen var Emma Sofie.

På guttesiden var det som vanlig Alexander og Aleksander som lå på topp med 254. Så fulgte André med 246. Mest brukte kombinasjon var Lucas André.

Nedenfor ser du de mest populære navnene fordelt på fylker!