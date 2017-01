Nynes fortsetter i Stjørdals-Blink

Alexander Nynes (31) har skrevet under på en ny ettårskontrakt med Stjørdals-Blink Fotball.

– Det virker veldig spennende. Jeg er fornøyd med Are Tronseth og Terje Sandmæl som trenere og tror det blir bra. Hvis vi får signert et par-tre spillere til nå så er vi der, sier Nynes i et intervju med klubbens hjemmeside.

LES OGSÅ: Dette er den nye Stjørdals-Blink-treneren

LES OGSÅ: Her er Are Tronseth sin assistenttrener

31-åringen kom til rødtrøyene foran 2015-sesongen og har tidligere spilt for blant andre Notodden og Byåsen.

Den raske kantspilleren er ikke fornøyd med fjorårets innsats i Blink-trøya.

– Jeg ble skadet i juni og var ute en måned. Det ødela ganske mye av sesongen for min del. Nå er målet å holde meg skadefri og revansjere meg, understreker Nynes.