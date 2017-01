Sentrale stjørdalselever på Europas største matmesse

Stjørdalselever bidrar til at Norge får vist fram god mat og drikke på Europas største matmesse.

– Kan jeg få lov til å ta av meg denne når jeg har pause…?

Håvard Forbord er rød i toppen. Den nye ullkofta er fin, men varm. Og rundt ham koker det. Det er folk over alt, det snakkes på tysk og engelsk og norsk, vafler skal stekes, tallerkener skal ryddes, bestikk skal vaskes, ting skal bæres. Og Håvard er altmuligmannen.

Heldigvis er han ikke alene. De er fem altmuligpersoner her: Lise Tronstad Skotvoll, Anniken Skaufel Nøst, Sivert Solberg Sletten, Kine Kringen og altså Håvard. Alle elever på Ole Vig videregående skole i Stjørdal. I disse dagene kastet ut i et av Europas største kaos, den kjempedigre matmessen «Grüne Woche» i Berlin.

Besøkt av nærmere 500.000 mennesker på en uke, her er 1.500 utstillere fra over 60 land, 120.000 kvadratmeter mat og drikke i 26 haller. Fra Norge kommer 70 utstillere med noe av det beste vi kan by på av lokalmat og drikke.

Trengsel rundt de norske

Denne formiddagen er det så fullt rundt den norske standen at det er vanskelig å bevege seg. Og det mangler ikke på arbeidsoppgaver for de fem stjørdalingene. Akkurat nå skal det stekes – og selges – vafler, og på den populære norske restauranten er det kontinuerlig behov for innsats.

– Det er både hektisk og morsomt, sier Sivert.

Han angrer ikke på turen og oppdraget. De fem er elever i 2. klasse på yrkesfaglig linje; salg/service/sikkerhet, og Berlin-messen er en av tre utplasseringsperioder.

– Tanken er at elevene skal få erfaringer slik at de kan finne ut hva den kommende lærlingejobben skal være, forteller lærer Bertha Wengstad.

Sammen med kollega Ragnhild Moe har hun ansvaret for tur og elever.

Egen dugnadsgjeng i Berlin

Ordningen har vært så vellykket at Ole Vig har bidratt med en «dugnadsgjeng» på «Grüne Woche» i flere år. Arbeidskraften er svært verdsatt i den norske delegasjonen på messen, det er altså gevinst for begge parter.

Kommende lørdag venter en tre retters middag i den norske – og svært anerkjente – messerestauranten, en ekstra takk for innsatsen. Men noen selvfølge er deltakelsen i Berlin ikke.

– Vi kan ikke garantere at elever får delta her hvert år. Vi må via fylket søke om EU-midler og såkalt Erasmus Pluss-støtte hver gang, sier Wengstad.

Elevene bidrar med 1.000 kroner i egenandel.

Måtte ta ekstra tysktimer

Elevene får se mer enn hotellet og innsiden av messehallen. Mens messen varer en drøy uke, er Ole Vig-gjengen her i 14 dager. Det handler om tysk kultur og historie, om jødiske minnesmerker og restene av Berlin-muren – og om opplevelser på egenhånd.

– Det morsomste er å stå på stand, og å få dra rundt på egenhånd. Dessuten blir vi godt kjent med hverandre, sier Tine.

Noen ferie er det langt ifra. Trykket rundt den norske standen er så stort at det hverken er plass eller anledning til å slappe av. De fem har dessuten måttet gjøre hjemmelekser, og har hatt ekstra tysktimer på forhånd.

Underveis skal det også produseres en video, som skal presenteres for både skoleledelse og medelever senere. Mens det til tider sukkes over norske skoleelevers evne til innsats, er lærer Bertha ikke i nærheten av å klage på Berlin-innsatsen:

– Veldig flinke elever! De står på!