Vifteproblem stenger Væretunnelen

Viftene i Væretunnelen har stoppet, og det gjør at E6 er stengt for all trafikk på strekningen.

På grunn av et kommunikasjonsbrudd med serveren hos Vegtrafikksentralen har viftene i Væretunnelen stoppet, opplyser trafikkoperatør Henrik Holmstad ved Vegtrafikksentralen til adressa.no.

- Når viftene stopper blir det høye CO2-tall i tunnelen. Derfor er den stengt. Det er folk på stedet som jobber med å rette opp problemene, opplyser Holmstad.

Det er usikkert hvor lang tid tunnelen vil være stengt.