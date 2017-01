Vil at ungdom i Stjørdal skal oppleve trygghet

– Kom og besøk oss på kontordagene våre er oppfordringen fra den nye lederen og nestlederen i Ungdomsrådet.

Leder Kristoffer Meldal Moen og nestleder Malene Johnsen, vil at så mange unge som mulig kommer med innspill og engasjement.

Det partinøytrale Ungdomsrådet skal nemlig representere alle ungdommene i Stjørdal og fremme ungdommenes synspunkter overfor lokalpolitikerne.

Tror på klasseregler

Marlene Johnsen gleder seg til møtene framover, sier hun. Marlene er 17 år og elev ved Aglo videregående skole på Skatval. Hun synes det er interessant å sitte i Ungdomsrådet.

– Er det noen spesielle lokale saker som du interesserer deg for?

– Ja, flere ting. Brenner for at skolen skal være et trygt sted å komme. At ingen skal grue seg.

– Hvordan kan vi oppnå det tenker du?

– Det er det som er så vanskelig. Men vi må jobbe med klassemiljøet. Jeg har tro på klasseregler. Å få til klasseregler som folk faktisk følger. Og så tror jeg det er lurt å finne på sosiale tiltak som kan forbedre klassemiljøet.

– Hva blir viktig for unge i Stjørdal i 2017?

– Trygghet. At det finnes steder å komme til som Carbon – en enkel mulighet til å oppsøke et sted hvor du kan gjøre noe sammen med andre, finne venner og skaffe nye venner.

– Er det ungdommer som er ensomme?

–Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror det er en del ungdommer som sitter hjemme og som kanskje ikke har så mange venner å besøke.

Årets ungdomsråd består av:

Kristoffer Meldal Moen og Endre Loftet fra Hegra ungdomsskole, Håkon Finanger og Siri Hammer Gjevik fra Halsen ungdomsskole, Benjamin Kriens og Eline Teigen Ellingsen fra Stokkan ungdomsskole, Henrik Hegli, Stian F. Nakken, Maria Woldstad og Helle Børstad fra Ole Vig vdg skole, Elise Grytdal fra Fagerhaug skole, Malene Johnsen fra Aglo vdg skole, Helena Hyldmo fra Carbon fritidsklubb og Maja A. Bednarska. I tillegg sitter Dorothes Elverum (SP) og Per Erik Moen (AP) fra kommunestyret.

Har kontor

Ungdomsrådet har kontordager en gang i måneden på Kimen. Her jobber de med ulike saker som opptar ungdom. Hit vil de ungdommer skal komme.

Leder Kristoffer Meldal Moen har sittet i Ungdomsrådet i ett år.

–Jeg sitter også i Ungdomsrådene sitt fylkesnivå, forteller Kristoffer. Her vil naturlig nok fylkessammenslåinga bli et viktig tema tenker han.

Mer "Hei"

På lokalplanet vil videreføring av Hei kampanjen bli en av flere viktige arbeidsoppgaver. Ungdomsrådet håper at Hei kampanjen skal bidra til at det blir litt hyggeligere for alle å bo på Stjørdal. Det er så enkelt som å «Si Hei» til hverandre.

Diskuterte

I første møte ble det diskutert rundt kommunens nye Rusmiddelpolitiske handlingsplan og Carbon sitt fritidstilbud til ungdom i Stjørdal.