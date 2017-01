– Denne prisen henger høyt, understreket Jan Marius Reppe, sjefen ved Natre Meråker, da han overrakte Villum Kan Rasmussen Prisen til veteranen Annar Næsbø (59).

Dette er en pris som hvert år blir utdelt til medarbeidere i VKR Gruppen med sine nærmere 15.000 ansatte i 40 land.

VKR Gruppen er et dansk konsern som også eier Natre-bedriftene i Norge.

Førstemann

Annar Nesbø er den første ved Natre Meråker og den tredje fra Natre-bedriftene i Norge som blir tildelt denne prisen.

– Hvis noen hadde spurt meg om jeg kunne tenke meg å bli nominert, hadde jeg nok sagt nei. Jeg ville ikke hatt noen tro på at det hadde gått gjennom. Jeg vil ikke skille meg ut. Men jeg setter pris på at mine medarbeidere har nominert meg, sier en litt beskjeden Annar Nesbøs når han blir bedt om å fortelle hvordan han selv reagerer på tildelingen.

Den ble bekjentgjort på et allmøte ved bedriften mandag formiddag.

– Du syns den er fortjent?

– Jo da, begrunnelsen inneholdt mange fine ord. Og jeg har lagt ned mange år i Natre, sier 59-åringen fra Hegra som har 32 års fartstid ved Natre Meråker.

– Hvorfor jeg har blitt her så lenge? Fordi jeg liker det jheg holder på med veldig godt, og på grunn av kollegene, dem som jeg jobber sammen med, sier han.

«Viktig for miljøet»

Sjefen, Jan Marius Reppe, skryter loddrett av det han omtaler som en utrolig lokal og dyktig medarbeider.

– Én ting er den tekniske kompetansen som han sitte rinne med, og som gjør at både kolleger og ledelsen går til Annar når vi trenger hjelp til å finne løsninger på et teknisk problem. Men først og fremst er han en humørspreder som også har stor innflytelse på resten av staben når det gjelder holdninger og stolthet over jobben og bedriften. Han betyr utrolig mye for omgivelsene, sier Jan Marius Reppe.

Reppe er ellers godt fornøyd med starten på det nye året.

– Vi ligger godt på plussiden i forhold til budsjettet, og flere byggevarekjeder har kåret oss til «Årets leverandør». Natre Meråker syselsetter i dag 80 personer «med smått og stort», som Jan Marius Reppe uttrykker det.

VKR Prisen er oppkalt etter Villum Kann Rasmussen, den danske ingeniøren som ble født for 108 år siden, og som stiftet VKR Gruppen.