Hun er årets selger og medarbeider

Oddbjørg Anita Fiskvik måtte skifte jobb på grunn av en vond skulder. Etter 21 år som servitør på Rica - senere Scandic på Hell, ble det butikkjobb på Sircus kjøpesenter i Trondheim.

Det var litt av en oppmuntring da hun på senterets julebordet i januar ble kåret til årets medarbeider.

Ikke nok med det. På Klein-kjedens julebord samme måned fikk hun prisen «Årets selger».

Ble overrasket

– Jeg ante ingen ting før jeg kom på julebordet på Sircus. Ble så overrasket. Jeg hadde jo bare vært der ett år, sier Oddbjørg.

Hun visste heller ikke at hun lå an til å bli «Årets selger» i Kleins-kjeden, men Oddbjørg hadde størst snittsalg av klær i 2016.

Kleins belønner 43-åringen fra Stjørdal med et luksusopphold for to i en uke på Amfi del Mar/ på Gran Canaria. Butikkjedens omtale av Oddbjørg er at hun gjennom året har gjort stor framgang i salg og service, og i forhold til kunnskap om butikken. Hun stiller alltid opp og er positiv, smilende og blid.

Skiftet jobb

Og nettopp smilende og blid er det også mange som husker henne fra Rica.

– Jeg stortrivdes der, men skulderen som stoppet meg. Til slutt gråt jeg hver dag. Jeg fikk opphold på Friskgården på Skatval. De hjalp meg å avdekke hvilke ressurser jeg har. Jeg trodde ikke at jeg kunne noe annet enn hotell, sier en sprudlende og glad Oddbjørg Anita Fiskvik i dag.