Nå omsetter han for over 150 millioner kroner

– Det er klart vi er kjempefornøyde. Ny rekord i fjor igjen, og er nå Norges nest største Coop Extra-butikk.

Omsetningstallene for Coop Extra på Lillemoen ved E14 like øst for Stjørdal sentrum er nå klare. Sjefen Frode Helsø (47) opplyser at fjorårets tall viser 154,5 millioner kroner i netto omsetning.

Vil til topps

Året før hadde han 139 millioner, og endte som tredje største Coop Extra av 350 i Extra-klassen rundt om i landet.

– Vi var storfornøyde med resultatet i fjor. Enda bedre i år, har bare Extra-butikken i Førde foran oss. Vi tar stadig innpå, og når vi gjør opp «kassa» etter driftsåret 2017 er ambisjonen å stå øverst på pallen. Det jobber vi for og det skal vi klare, sier Helsø.

Skal han toppe lista etter årets slutt, må han over 160 millioner. Og det tror han på.

– Vi sikter oss inn mot 166–170 millioner. Vi har så stor fart inn i dette året, og det betyr mye. Vi vet at kundene liker oss, vi har mange varelinjer og er lavprisbutikk. Kundetrivsel er av kjempestor betydning, og vi legger ned mye arbeid i å presentere en ryddig butikk, sier Helsø.

Godt team

Han klarer det ikke alene.

– Vi er 32 som jobber her, og vi jobber alle til det beste for kunden. Vi ser alltid nye ansikter her inne. Vi opplever at stjørdalingene og alle de som handler her setter pris på oss. Nå jobber vi får å komme øverst på pallen når tallene er klare på denne tida neste år, sier Frode Helsø.