Salgssjefen beskriver fjoråret som «all time high»

– Vi hadde et utrolig bra år i fjor. All time high, sier salgssjef Arne Martin Stokke til Stjørdalens Blad.

Gira på strøm

Lave renter og lav arbeidsledighet er noen av grunne til at bilsalget gikk så det grein i fjor, mener Stokke.

Han demonstrerer ladingen på en av butikkens mest populære biler: Volkswagens ladbare hybrid Passat GTE.

– Veldig mange ønsker seg hybrider eller elbiler. Men vi selger fortsatt en del dieselbiler. Det kommer helt an på bruken til folk. Dersom det er noen som kjører veldig langt og mye så kan diesel fortsatt passe, sier Stokke.

Godt marked for bil i Stjørdal

Før lå salget på to tredeler dieselbiler. Nå har denne balansen snudd, og vi selger kanskje 30 prosent dieselbiler. Ingen av de nye modellene er dieselbiler, jeg tror faktisk ikke vi har inne en eneste dieselbil i salgslokalene, sier Stokke.

Elbiler har blitt mer populært. Det har også hybrider. Men det viktigste er at folk fortsatt er veldig opptatt av bil generelt.

– Vi bor i en by med svært mange pendlere, så det er veldig godt marked for å drive med bil her. At det har kommet flere bilbutikker er bare positivt. Da får kundene flere tilbud på et sted. Det kommer kunder hit både fra Trondheim, Malvik, Åsen og Levanger, sier Stokke.

Raske endringer

I 2007 tilbake anbefalte myndighetene dieselbiler, nå er det mange som kvitter seg med denne typen biler. For bilforhandlerne er det positivt at folk bytter bil, men de følger også spent med på hva de teknologiske endringene i framtida vil bringe.

– Det er klart vi er spente på hvordan folk kommer til å eie bil i framtida. Er det flere som kommer til å eie biler og leie ut, mer samkjøring, selvkjørende biler? Måten å eie bil på kommer nok helt sikkert til å forandre seg på. Vi i bilbransjen må bare være våkne og henge med på utviklingen, sier Stokke.