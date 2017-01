Skal diskutere landbrukets framtid

Fredag står framtida til landbruket på dagsorden under et åpent møte på Scandic Hell Hotel. Da inviterer samarbeidsrådet for landbruket i Midt-Norge til debatt om framlegget til ny jordbruksmelding.

Tilpasse

Stortingsrepresentantene Marit Arnstad (Sp), Ingvild Kjerkhol (Ap) og Torhild Aarbergsbotten (H) holder innlegg.

Det kommer også politikere fra KrF og Venstre til møtet som er åpent for alle interesserte. Også Bondelagsleder Lars Petter Bartnes har meldt sin ankomst.

I forslaget til ny jordbruksmelding skisserer regjeringen at verdikjeden i norsk jordbruk i større grad må tilpasse seg sterkere konkurranse i framtida. Næringa må bli mindre politisk styrt med enklere virkemidler.

Vil fjerne

Regjeringen vil fjerne en del reguleringer. Målet er en markedsrettet og kostnadseffektiv landbruksnæring.

Mange mener regjeringa med meldingen går til angrep på ordninger som norsk jordbruk er helt avhengig av.

Arrangør er Midtnorsk Samarbeidsråd som består av alle bondelagene, bonde- og småbrukarlagene, Allskog og alle samvirkeorganisasjonene i landbruket i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.