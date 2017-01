– Her er det ikke plass for Rema!

– Det er ikke plass for tre dagligvarebutikker i Meråker!

Det er daglig leder Bjørn Egil Pedersen i Bunnpris Meråker og butikksjef Erling Ervik i Coop Prix skjønt enige om.

Begge medgir at en Rema-butikk vil føre til økt totalomsetning i Meråker. Men omsetningen lokalt vil ikke øke nok til at tre dagligvarebutikker kan leve av det.

– Hvis det kommer en butikk til, er jeg redd vi kommer til å slite, sier Bjørn Egil Pedersen.

Saken fortsetter under bildet.



Nesten på topp

Erling Ervik og Coop Prix har rimelig god grunn til å være fornøyd med fjoråret. Butikkene på Fossestupet hadde i fjor en netto omsetning på 55 millioner kroner.

Dette plasserer butikken på en fjerdeplass blant alle landets mellom 400 og 500 Prix-butikker, ifølge bransjebladet «Dagligvarehandelen».

– Dette betyr for oss en økning på rundt 13 prosent. Hvorfor? Det tror jeg skyldes økt trafikk i forhold til fritidshus og hytter. Det er noe jeg hele tiden har spådd at vi ville få. Dessuten har meråkerbyggene blitt flinkere til å bruke nærbutikken, sier Erling Ervik.

Han er ikke så opptatt av konkurransen mellom de to dagligvarebutikkene i Meråker. Konkurrensene ligger heller utenfor Meråker. Kommunen lekker til to sider. Noen liker å dra til OBS og handle stort, andre ønsker et større vareutvalg enn det de finner på butikkene i hjembygda. Atter andre igjen syns det er like greit å ta en handletur til Sverige.

– Her handler det om individuelle behov. Vi konkurrerer mest om å få dem som har fritidshus og hytter i Meråker til å handle her. Litt handelslekkasje vil det uansett være, sier han.

Som året før

Bunnpris-sjefen Bjørn Egil Pedersen har ikke full oversikt over fjorårstallene.

– Omsetningen i fjor tror jeg havnet omtrent på det samme som året før, det vil si en netto omsetning på rundt 26–27 millioner. Vi skulle gjerne ha hatt en økning, men det har vi ikke gjort, sier han.

Fra årsskiftet har Bunnpris Meråker skiftet leverandør og henter varene sine fra Norgesgruppen. Han håper og tror at det vil gjøre utslag.

– Nå er det igjen Asko som leverer varer til oss. Det betyr økt vareutvalg med rundt 1.000 nye vareslag i hyllene våre, sier han.

Arbeidsplasser

Varehandelen er en betydelig arbeidsplass i Meråker-sammenheng. Coop-butikkene på Fossestupet har 12 ansatte, som deler på ni årsverk.

Bunnpris Meårker har ti ansatte, som deler på sju årsverk.