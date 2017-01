Billigsalg som varmer på Tangmoen

Det er markedskonsulent Bjørn Roger Nøstberg i Glen Dimplex, på Tangen, som sier dette. Han har vært innom lageret ved fabrikken, og ser der at her må noe ut. Det er tid for lagersalg sjøl om kvikksølvet ute viser temperaturer som ikke stimulerer salg av varmeovner. Nøstberg gjør noe med det, prisene han nå setter på flere hundre panelovner skal trekke kundene kommende torsdag inn i lageret hos tidligere Nobø ved Gråelva på Tangen.

Glassovner

Her må ingen tru at Nøstberg selger brukte varer.

– Alle er ikke nyprodusert, kanskje årgang eller modell for et par år siden. De er likevel topp når det gjelder effekt, det er bare designet som ikke er identisk med det vi produserer i dag, sier Nøstberg.

– Jeg skulle hatt en ny glassovn?

– Vi selger også det under lagersalget. Det er årets modell, og de er absolutt topp moderne. Her må de som vil sikre seg en eller flere trolig være tidlig ute. Dette er «hotte» varer, sier Nøstberg.

– Må man ringe elektriker for å få disse panelovnene du nå selger for å få varme i dem?

– Om du spør her om det er kontakt på dem vi selger, så er det det. Her skal du ikke trenge elektriker. Bare å plugge inn.

Nøstberg har også tatt ut av lageret frittstående ovner og baderomsvifter som skal ut.

Storlien

– Her kan de som har hytte på Storlien gjøre et skikkelig kupp. Vi har flere 400 volts ovner som går billig. Flotte ovner å varme seg på etter skituren, sier Nøstberg.

Svenskene har 400 volts ovner, mens vi på denne siden av grensa klarer oss med 220 volt.

Nøstberg ruster seg godt foran lagersalget. Vet at det er trøkk når dørene åpnes. Derfor har han bak disken 7-8 personer på torsdag ettermiddag. Og alle ovner i lokalet er avslått, og det handler da både om ovner som ikke skal selges, og de nye fra lageret.

– Blir dette det absolutt siste lagersalget fra fabrikkanlegget på Tangen?

– Det skal jeg ikke si noe om. Det som er sagt er at drifta her ved fabrikken varer ut inneværende år. Uansett, det er nå torsdag ettermiddag det skjer. Da blir det trangt og varmt. Ved siste lagersalg var det vanskelig å finne plass på P-plassen her, sier Nøstberg.