Kan bli årets frilanse skuespiller

– Dette er kjempeartig og en skikkelig energiboost. Bare det å bli nominert til denne prisen er stort, og flott å ha med seg videre, sier Mari Moe Krysinska.

Skaper arbeidsplasser

En av grunnene til at Moe Krysinska er nominert til denne gjeve prisen, tror hun selv, er at hun brenner for å skape arbeidsplasser til unge skuespillere i Nord-Trøndelag.

– En av mine kjepphester er at jeg jobber for å utvide rommet og tilbudet for folk som er ny i bransjen. I Trøndelag har vi mange tunge etablerte institusjoner, som ofte kan føles vanskelig å komme inn i for nyutdannede skuespillere. Dørene er stengt.

Gjennom sitt engasjement for Lokstallen i kommunen og sitt eget teaterselskap jobber hun nettopp med å skape arbeidsplasser for unge frilansskuespillere.

– Jeg tror det er avgjørende for fremtiden for teater og scenekunst i Trøndelag at vi løfter fram frilansere i regionen. Ellers stikker alle til Oslo. Jeg tror nok at arbeidet med dette er noe av grunnen til at jeg er nominert også, sier Mari Moe Krysinska.

Åpent

Etter 12–13 år i bransjen med hard jobbing, langt utover 8-timers arbeidsdag, ble Moe Krysinska foreslått til prisen blant mange andre. Nå er hun i finalen sammen med to til.

– Det er en komité som har valgt ut de tre finalistene. I tillegg til meg er det Siri Seljeseth og Peder Opstad. Det som er veldig kult er at juryen har valgt tre helt forskjellige kandidater, som står på helt ulikt sted karrieremessig også. Jeg står på en måte i midten av de tre finalistene.

– Hvordan tror du sjansene er for at du vinner prisen?

– Jeg tror det er helt åpent hvem som stikker av med prisen på prisfesten i Oslo den 23. mars. Det blir spennende, men uansett artig å bli nominert.

– Antallet frilanse skuespillere er vel høyere enn de med fast arbeid?

– Det er maaaange flere frilansere. Så er det ulikt hvordan man veldger å angripe og utvikle ting selv.

Aktuell med forestilling

Selv er Mari moe Krysinska også aktuell som skuespiller i vår.

– Jeg er med i en teaterforestilling som heter «Kloden rundt på 29 bokstaver», som settes opp av Fabularum produksjoner. Forestillingen skal ha premiere i Lokstallen i mars, før turen går til Kunstindustrimuseet i Trondheim og Astrup Fearnly museet i Oslo utover våren, sier Mari Moe Krysinska.