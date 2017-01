Lurte NAV, må i fengsel

Mannen som er i slutten av tjueåra, møtte i tingretten forleden siktet for grovt trygdebedrageri. Stjørdalingen innrømmet alt i retten.

Det var høsten 2015 mannen meldte seg arbeidsledig hos NAV og fikk utbetalt dagpenger. Han unnlot å skrive på meldekortene han sendte inn, at han likevel hadde arbeid innimellom.

Ifølge beregninger som NAV har gjort, fikk stjørdalsmannen utbetalt over 130.00 kroner for mye i dagpenger denne høsten. NAV oppdaget det hele og stjørdalingen ble anmeldt for trygdesvindel.

På grunn av størrelsen på beløpet, hadde politiet siktet ham for grovt trygdebedrageri. Det skal normalt gi ubetinget fengselsstraff. Han var også siktet for å ha avgitt falsk forklaring da forholdet ble oppdaget.

Retten konkluderte med at fengsel i 21 dager ville være passende. Stjørdalsmannen vedtok kjennelsen på stedet.