Skei gafler inn nok en milliard

Stjørdalingen Torbjørn Skei, omsatte i fjor for nesten fem milliarder kroner. Nå legger han nok 1 milliard på tallerkenen, retten heter Coop Steinkjer.

– Styrene i Coop Midt-Norge og Coop Steinkjer avgjør spørsmålet om sammenslåing, henholdsvis 23. februar i Coop Midt-Norge og 22. februar i Coop Steinkjer. Lykkes vi med en sammenslåing her, vil dette være, med en omsetning på 6 milliarder, den største handelsbedriften i trøndelag .Da har vui hensyntatt at omsetninga skjer i Trøndelag, sier Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

2000 ansatte

Skei har vært en tydelig pådriver for denne sammenslåinga.

– Det er nok riktig å si at jeg sammen med styret er drivkrafta for å få dette på plass. Nå er det også like stor interesse fra Coop Steinkjer for å få dette i boks, sier Skei.

Under hatten Coop Steinkjer finner vi ikke bare Coop-butikker i kommunen Steinkjer, men «samvirkelag» på Innherred, og i flere kommuner nordover i fylket.

Tilsammen sier Skei at etter en sammenslåing vil Coop Midt-Norge ha 2000 ansatte.

– Hvem vil være administrerende direktør etter en sammenslåing?

– Det vil være undertegnede, sier Skei, og undertegnede er Skei.

Blir det en sammenslåing vil navnet være Coop Midt-Norge.