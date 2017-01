Vil slå sammen brannstasjonene

Slik skal brannmannskaper fra flyplassen på Værnes ha blitt møtt av det kommunale brannvesenet på slutten av femtitallet. Det forteller vandrehistorien som går på folkemunne i Stjørdal.

Brannvernet på Værnes rykket ut for å hjelpe da det gamle samvirkelagsbygget i Kjøpmannsgata brant. Det hører med til historien at Samvirkelaget brant ned.

Nå ønsker Fremskrittspartiet ønsker tettere formalisert samarbeid og felles brannstasjon mellom Stjørdal kommune og branntjenesten på flyplassen.

I møtet i kommunestyret i kveld fremmer Frp's Bjørn Ole Håve en interpellasjon til stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp).

Styrke beredskapen

Fremskrittspartiet ønsker at Stjørdal kommune skal ta initiativ til å få til et tettere samarbeid mellom brannberedskapen i kommunen og den sterke brannberedskapen på Værnes.

– Ved å kombinere ressursene tror Fremskrittspartiet at vi kan få til en svært god brann- og redningstjeneste for innbyggerne i Stjørdal, sier Frp's Tor Sverre Børseth.

Han er nestleder i komité plan som også er brannstyre. Komité plan har det politiske ansvaret for brannberedskapen i Stjørdal.

Brannberedskapen og samarbeid mellom beredskapen på flyplassen og kommunen er en sak som Børseth og Fremskrittspartiet i Stjørdal har vært opptatt av. Nå ønsker partiet å sette brann-samarbeid på dagsorden.

Ber om utredning

I kommunestyret i kveld ber partiet ordføreren om at rådmannen setter i gang en utredning og legger fram en sak til behandling i komité plan. Det er Frp's kommunestyrerepresentant Bjørn Ole Håve som fremmer interpellasjonen.

Fremskrittspartiet peker på at prosessen med å se på ny plassering av brannstasjon i Stjørdal, er i startfasen.

Dagens brannstasjon ved E14 er i ferd med å bli for trang. Brannstasjonen ligger også på en tomt som kan være attraktiv for andre utbyggingsformål i sentrum.

Vokser fort

Tor Sverre Børseth peker på at Stjørdal vokser kraftig og raskt. En risiko og sårbarhetsanalyse som kommer om kort tid, vil trolig understøtte kravet om døgnkasernering av brannfolk på vakt.

Det vil si at brannfolk ligger på vakt på selve brannstasjonen klare til utrykning når det meldes ulykker og brann.

Frivillig vaktstyrke

Beredskapen i Stjørdal brann- og Redningstjeneste er bygd opp med en dagbemanning på fem mann. Beredskapen består av ett overbefal, en utrykningsleder og tre brannkonstabler hvorav to er røykdykkere og en er sjåfør.

Utenom dagtid er det et vaktlag sammensatt av heltidsansatte og deltidsansatte som har samme oppbygging som dagstyrken.

Deltidsstyrken består av 18 mann og har firedelt dreiende hjemmevakt fordelt på fire lag.

Gå sammen

– Vi tror at samlokalisering med brannberedskapen på Værnes kan være veien å gå for å få en tjeneste med god kvalitet, sier Tor Sverre Børseth.

Han peker på at samlokalisering kan gi gode økonomiske effekter både for kommunen og for Avinor.

– I dette bildet ser vi også for oss å samlokalisere større deler av nødetatene og andre beredskapstjenester det kan være naturlig å samarbeide med, sier Børseth.

Frp ser for seg politi, ambulanse, brann og redning på samme lokasjon.

– En slik samlokalisering med brannstasjonen på Værnes vil gi store synergieffekter i forhold til trening og kompetanseheving, og også i forhold til økonomiske aspekt. Det vil gi gode effekter hvis nødetatene rykker ut fra samme lokasjon i stedet for å komme fra hver sin kant, sier Børseth.

Ny utrykningsveg

Han peker på at Avinor planlegger å bygge ny utrykningsvei fra dagens brannstasjon på Værnes. Den nye vegen skal bygges i retning Værnes kirke, noe som vil gi en enkel påkobling til fylkesvegen og det offentlige vegnettet.

– Avinor bygger denne vegen først og fremst for egen utrykning til nordsida av flyplassen. Men det gir også en enkel utrykning til Stjørdal sentrum, sier Tor Sverre Børseth.

Likedan blir det en enkel utrykning andre veien mot E6 og sørsiden av dalføret.

- En samlokalisering og ett samarbeid med Værnes Brannstasjon vil gi oss økonomisk handlekraft til å få en svært god brann og redningstjeneste for innbyggere i Stjørdal kommune, tror Børseth.

Stjørdal Fremskrittsparti ber derfor om at rådmannen i Stjørdal nå tar initiativ til å involvere alle berørte parter, og utrede muligheten for et samarbeid om å etablere en ny felles brannstasjon mellom Stjørdal kommune. Frp ber om at utredningen blir lagt fram for komité plan.