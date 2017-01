Alle 8. klassinger i Stjørdal lærer om voldsforebygging

I løpet av siste del av 2016 fikk alle 8. klassingene i Stjørdal kommune undervisning i voldsforebygging.

- Alle har hatt to timer voldsforebyggende undervisning. Dette er en videreføring av Stjørdal kommune sin økte satsing på vold i nære relasjoner. Det er den enkelte skole, helsesøster og ungdomskontakten som har gjennomført undervisningen i klassene, sier Kari Christensen som er forebyggende koordinator i Stjørdal kommune.

Håper flere forteller

Ungdommene har fått grunnleggende kunnskap om ulike typer vold, og ikke minst i hvordan man skal opptre hvis man blir utsatt for vold eller opplever det.

- Hva er vold? Hvordan skal man ha det hjemme og hvem kan jeg snakke med hvis jeg føler behov for det, er noen av spørsmålene de har fått svar på, sier Christensen.

Tall fra Ungdataundersøkelsen gjort i Stjørdal kommune i 2015, viser at nesten 80 prosent av ungdommene som har opplevd vold fra nærpersoner ikke forteller det til noen.

- Det å være vitne til vold er like skadelig som å selv være utsatt for vold. Vi håper det økte fokuset i 8. klasse kan gjøre at noen flere av disse ungdommene tør å fortelle hemmeligheten sin til noen, og derigjennom få hjelp videre, sier Kari Christensen.

Fortsetter arbeidet

Undervisningsopplegget som er gjennomført bygger på stoppvold.no sitt opplegg, som blant annet inneholder filmen «Den perfekte middagen». Tilbakemeldingene så langt er veldig gode.

- Helsesøstre, skoler og ungdomskontakten melder tilbake om engasjerte ungdommer. Åttendeklassinger er våkne og interesserte ungdommer. De er unge, men ganske så bevisste. Nå følges alle opp med en individuell samtale i regi av helsesøster, sier Christensen.

Evalueringen av dette skoleårets prosjekt er nå i gang, og på den måten skal det bli enda bedre til neste år.

- Tidligere har vi fokusert på voksne i vår satsing mot vold i nære relasjoner. Nå er vi i gang med ungdommene, og vi har en ambisjon om å gjøre dette årlig i 8. klasse. I tillegg håper vi å få til et tilbud i videregående skole, med spesiell oppmerksomhet på kjærestevold og egne reaksjoner ved sinne, sier forebyggende koordinator Kari Christensen.