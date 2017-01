Enormt funn fra bronsealderen i Stjørdal

Plutselig ble det lyd i begge detektorene. Det største bronsealderfunnet i Trøndelag var et faktum.

Det var brødrene Korstad, Jørgen og Joakim, som onsdag var ute med hver sin detektor. Hvor de var har fylkeskonseervatoren nedlagt forbud mot i dag å fortelle noe som helst om.

Funnet er svært oppsiktsvekkende, ni bronsealderøkser og en spydspiss, et funn Jørgen Korstad forteller ekspertene sier må stamme fra et høytstående samfunn i Stjørdal i bronsealderen.

– Det er en god del helleristninger i Stjørdal fra bronsealderen. Nå er det et funn som forteller mer om et samfunn på denne tida, sier Korstad.

Mindre område

Vi får altså ikke vite hvor funnstedet er. Vi forsøker å nærme oss en stedsangivelse, nede ved fjorden eller i høydedragene rundt Stjørdal sentrum, men Korstad bare ler når vi spør.

– Innenfor hvor stort området ble funnene gjort?

– Snakker vi om en sirkel, så fant vi redskapene innenfor en diameter på under hundre meter, sier Jørgen.

De to gikk sammen og ganske nært, og detektorene gjorde utslag samtidig. De hadde grunneiers tillatelse til søk, og også fått aksept for å grave.

– Vi gjorde funnene ganske så grundt, det grunneste kanskje bare 15 centimeter under jordoverflata.

– Hva tenkte dere?

– Vi forsto ikke hvor stort dette var, men nå etter at det har vært eksperter her, fylkeskonservator og folk fra Vitenskapsmuseet, forstår vi mer. Det skal ikke være gjort et tilsvarende funn i Norge siden en gang på 1800-tallet. Da handler det blant annet om størrelsen på funnet, sier Korstad.

3.000 år gamle

Det antydes allerede at redskapene som er funnet er 3.000 år gamle eller mer.

– Bronsealderen var fra 1700 til 500 år før Kristus, så her er det svært gamle ting, sier Jørgen Korstad.