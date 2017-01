Får ikke lande på grunn av tåka

Det opplyser operativ sjef i Avinor Thomas Wintervold.

- Vi har hatt litt tåke siden tidlig i morges, og det har tyknet til nærmere 12. Det er et par fly som ikke har kunnet lande på Værnes og som har måtte fly andre steder.

Flere fly omdirigert

Han forteller at det er flere fly som foreløpig er dirigert til andre flyplasser.

- Et fly fra Nord-Norge gikk direkte til Bergen, og et par maskiner som kom fra Oslo måtte gå tilbake til Oslo. Og så er det et fly som har landet i Molde i stedet for å gå til Værnes. De flyene som skulle lande på Værnes, skulle gå ut igjen. Så disse flyavgangene er enten kansellert eller forsinket, og passasjerene booket om, sier Wintervold.

Mer vind i 15-tida

Han sier at det frykter at situasjonen kan vare noen timer.

- Vi har bortimot ikke vind, og vindstille kombinert med fuktig luft gir dette utslaget. Men vinden skal ta seg opp i 15-tida, så da håper vi at tåka løser seg opp, sier han.