Fant store mengder amfetamin i bolig i Stjørdal

Politiet slo til mot en bolig i sentrumsområdet fredag 20. januar. De hadde mistanke om at en stjørdalsmann i 20-årene var i befatning med narkotika, og fikk tillatelse av Inntrøndelag tingrett til å foreta en ransaking av boligen.

– Det ble funnet mindre mengder amfetamin i små poser på forskjellige steder. Litt senere i ransakingen fant vi en større pakke på i underkant av 100 gram amfetamin, sier etterforskningsleder Annar Sparby ved Stjørdal lensmannskontor.

Sparby forteller at den store pakken var gjemt godt i boligen, men vil ikke opplyse hvor den ble funnet.

I tillegg fant politiet dopingmidler. Det er ifølge Sparby snakk om mindre mengder tabletter og ampuller.

Saken fortsetter under bildet.



Pågrepet

Stjørdalsmannen ble pågrepet på stedet og satt i arresten på lensmannskontoret forrige fredag. Det var ingen andre personer til stede da politiet ransaket boligen. Mannen ble løslatt igjen samme kveld etter avhør.

– Hva kom fram i avhør?

– Han erkjenner at amfetaminen og dopingmidlene tilhører ham, men han ville ikke forklare seg ytterligere til politiet, sier Annar Sparby.

Stjørdalingen er siktet for oppbevaring og bruk av narkotika. Ifølge Sparby har han ikke fått oppnevnt forsvarsadvokat ennå.

– Dette regnes som en grov narkotikaforbrytelse. Strafferammen er fengsel i inntil 10 år, opplyser Sparby.

Vedkommende er en såkalt kjenning av politiet og har vært i befatning med narkotika tidligere.

Annar Sparby vil ikke si noe om bakgrunnen for mistanken mot stjørdalsmannen, annet enn at den kom gjennom kartlegging, etterforskning og etterretning.

– Vi har ingen grunn til å tro at flere personer er involvert i dette beslaget. Vi antar at deler av det var ment for videresalg, sier han.

Gateverdi

Gateverdien for ett gram amfetamin i Stjørdal ligger på rundt 600 kroner, ifølge etterforskningsleder Sparby. Men han presiserer at prisen kan variere noe ut fra forskjellige kriterier.

– Vi har for eksempel tilfeller hvor det er kjøpt 100 gram amfetamin for cirka 20.000 kroner, sier han.

Politiet anser seg så godt som ferdig med etterforskningen. Saken blir sendt over til Påtalemyndigheten.

– Akkurat nå venter vi på svar fra analysen av styrkegraden på stoffet. Det vil ha betydning for straffeutmålingen, sier Annar Sparby.