Helsvart for Black & White

–Vi stengte her i fjor sommer, men trodde at vi hadde stengt for tidlig, og valgte å starte opp igjen. Nå ser vi at det ikke gikk som planlagt, og avvikler driften her i løpet av februar, sier Susann Aas hos Black & White.

Lite trafikk

Etter at Mega stengte dørene i Domusbygget, og flyttet til Torgkvartalet, har trafikken på sentret gått ned betraktelig.

–Selv om det er butikker på sentret som går godt i dag, ble nedgangen i trafikk inne på sentret avgjørende for oss. Det er også mange som ikke har fått med seg at vi åpnet opp igjen etter at vi stengte sist sommer. Alt dette gjør at vi nå legger ned driften i Stjørdal.

–Dere er ikke alene om å legge ned butikkdrift i gågata for tiden?

–Nei, bare i år er dette den tredje butikken i gata som gir seg. Det er trist, sier Aas.

Fortsetter

Butikken vil fremdeles være i drift både i Trondheim og på nett.

–Vi er ikke konkurs, så vi fortsetter med butikken vår i Trondheim, og nettbutikken, som går godt. Så til alle våre faste kunder er det fremdeles mulig å nå oss, sier Susann Aas.