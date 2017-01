Skjelstadmark får sitt eget arbeiderlag

Kommende søndag møtes det noen personer i Skjelstadmark hvor etablering av Skjelstadmark Arbeiderlag er tema.

– Katalysatoren bak andres og mitt engasjement, vi nå blant annet ser i Skjelstadmark, er så klart skolesaken. En del personer i Skjelstadmark samles søndag, og her er tema etablering av eget partilag. Dette er ikke noe jeg har tenkt lenge på, men det er parter i gruppa som drar denne saken, som lenge har tenkt en slik etablering. Vi synes nå dette vil være fornuftig, sier Ivar Morten Hansen.

Ikke kupp

Hansen sier han er «født» inn i Arbeiderpartiet, og har stemt Arbeiderpartiet de siste 20 år. Så langt har han bruktr mye av fritida si som idrettsadministrator, nå er han som flere i Skjelstadmark klare for roller og verv innenfor Arbeiderpartiet.

– Ser vi på innbyggertall i Skjelstadmark og vår representasjon i politiske og folkevalgte fora, så er bygda underrepresentert. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og stifting av arbeiderlag må sees i denne sammenheng. Samtidig vil jeg understreke, det er ikke bare Arbeiderpartiet som er underrepresentert fra Skjelstadmark, det er samtlige partier. Så det er flere enn oss som er mangelfult tilstede der viktige avgjørelser , som angår oss, fattes. Erling Weidahl, partileder i Arbeiderpartiet, oppfordrer oss til engasjement, og det lytter vi nå til. Vi er forberedt på å ta roller og verv i partiet, sier Hansen.

– Brygger det opp til kupp på årsmøtet i Stjørdal Arbeiderparti 2. mars?

– Det er overhode ikke snakk om noe kupp. Det er bare tull å snakke om det, på samme måte som vi også hører, at nå melder vi oss inn, for raskt deretter å melde oss ut når vedtakene er gjort. Det er seriøse årsaker til vårt engasjement, det handler om å påvirke politikken, og for vår del Arbeiderpartiets politikk. Vi mener alvor med vår involvering, bredt for kommunen, og lokalt for bygda, sier Hansen.

Grendaskolene

Hansen har ingen problemer med å innrømme at det er usikkerheten rundt grendaskolenes framtid, og ikke minst Skjelstadmark skoles framtid, som nå vekker skjelstadmarkingene til politisk engasjement.

– det er ikke gjort vedtak om nedlegging av grendaskolene. Men skolestrukturen skal utredes, og her oppleves det at grendaskolenes framtid er truet. Det som også politisk sies rundt dette oppleves som en trussel mot grendaskolenes videre eksistens, og det reagerer vi på. Også Arbeiderpartiet er med og synliggjør en politikk som truer grendaskolene, og det er overraskende. Overraskende fordi partiet gikk til valg høsten 2015 med forsikringer om å sementere skolestrukturen i valgperioden. Signaler om å snu her, før halve perioden har gått, det skaper engasjementet vi ser i Skjelstadmark, og i de bygdesamfunnene som er utsatt for det samme, sier Hansen.

Her ligger kimen til medlemsveksten i Hegra Arbeiderlag, Forradal Arbeiderlag og en høyst sannsynlig etablering av Skjelstadmark Arbeiderlag.

– Vi ønsker å komme innenfor, det for å høre bakgrunnen for en endring av politikken fra før siste kommunevalg og fram til nå. Samtidig vi vi være med for å påvirke politikken framover, for vi vil fortsatt si det Arbeiderpartiet sa foran siste valg, vi vil ha levende bygder, og da må vi også ha skolene, sier Hansen.

– Har du tillitt til gruppeleder Joar Håve i Arbeiderpartiet?

– Det har jeg absolutt. Håve er en svært dyktig politiker, sier Ivar Morten Hansen.