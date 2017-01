Brødrene Jørgen og Joakim Korstad var ute med hver sin detektor onsdag denne uka. På en åker i Hegra gjorde de et oppsiktsvekkende funn fra bronsealderen. De fant ni bronsealderøkser og en spydspiss.

– Vi gjorde funnene ganske så grundt, det grunneste kanskje bare 15 centimeter under jordoverflata, sier Jørgen Korstad.

– Gledelig overraskelse

Fredag var brødrene Korstad på funnstedet, som holdes hemmelig, sammen med flere fylkesarkeologer, arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet og arkeolog Helle Vangen Stuedal ved Stjørdal museum Værnes.

Fylkesarkeolog Lars Forseth betegner funnet som fantastisk.

– Det var nesten så jeg ikke trodde det jeg hørte da jeg fikk beskjeden tidligere denne uka. Og det var som et sjokk da jeg fikk se gjenstandene. En gledelig overraskelse, sier han til Stjørdalens Blad.

Forseth forteller videre at det foreløpig er for tidlig å si hva dette betyr.

– Men vi kan si at funnet er fra periode 4 og 5 i bronsealderen, og det kan dateres 1.100-700 før Kristus, sier han.

– Hva mer vet dere?

– Vi vet ikke om det er et depotfunn eller verkstedfunn, men det kan se ut som rester av bronsestøping. I bronsealderen var det vanlig å legge ned gjenstander på hellige steder.

Nå skal arkeologer, Riksantikvaren og NTNU Vitenskapsmuseet grave seg ned i historien og finne ut mer om funnene til Korstad-brødrene.

Området der øksene og spydspissen ble funnet er automatisk fredet, og fylkesarkeolog Lars Forseth understreker at det er forbudt å gå der og foreta inngrep.

– Mye større enn vi trodde

Jørgen Korstad forteller til Stjørdalens Blad at han og broren Joakim forsøkte å holde en lav profil etter funnet på åkeren i Hegra denne uka. Men i går smalt det.

– Det ble mye. Jeg har fått mange telefoner og meldinger, sier Jørgen Korstad.

Det var først under samlingen med et tosifret antall arkeologer i går det gikk opp for han hva som hadde skjedd.

– Det er mye større enn vi først trodde. Vi skjønte jo at det var noe spesielt, og avsluttet søket og ringte arkeologen. Men at det skulle bli så heftig kunne vi ikke forestille oss, sier han.

– Du får ikke mindre lyst til å fortsette med detektoren nå?

– Fruen sa jeg var hektet fra før, men det blir ikke mindre nå, nei!