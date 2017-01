Felles brannstasjon blir utredet

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) er enig i at felles brannstasjon med flyplassen på Værnes må utredes.

Ordføreren svarte i kommunestyret torsdag på en interpellasjon fra Frp's Tor Sverre Børseth.

Børseth peker på mulighetene som ligger i å samordne den kommune ale branntjenesten og beredskapen på flyplassen.

– Sammen har vi mye kompetanse og ressurser, sier Tor Sverre Børseth.

Stjørdal kommune går nå i gang med å planlegge en splitter ny brannstasjon og brann- og redningsberedskap for framtida. Da vil det være bra for alle parter å se på mulighetene som finnes for å samordne de viktige samfunnstjenestene, mener Frp i Stjørdal.