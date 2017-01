Slik blir den nye strategien for næringsforumet

Det sier daglig leder Torstein Mørseth.

- Det blir et skifte med sterkere prioritet på nettverksarenaer for medlemsbedriftene. For det andre økt kommunikasjon med bedriftene og flere bedriftsbesøk. For det tredje skal det jobbes tettere på politisk og administrativ ledelse i kommunen. Det gjelder både i Stjørdal og Frosta, sier han.

Mørseth gir seg etter 15 år som leder Nå leter næringsforumet etter en ny leder som brenner for Stjørdal.

Styremøte

Stjørdal Næringsforum (SNF) hadde styremøte torsdag. Møtene i forumet går på omgang ute i bedriftene, og denne gangen var det Stjørdalens Blad sin tur til å holde møtelokale. Stjørdalens Blad er en av næringsforumets medlemsbedrifter.

Stjørdal Næringsfourm har den senere tida varslet flere endringer. Flaggskipet Kvinners Arena utgår. Det samme gjør Matdager, mens Forsprangkonferansen skal bestå, om enn kanskje i en litt annen form. Næringsforumet reduserer også staben noe. En 60 prosents stilling som er avsatt til konferanse, blir ikke erstattet.

- Er det økonomiske grunner til at det er en del omlegginger?

- Vi tjener ikke like mye på konferanser som tidligere. Det markedet er tøffere og tar mye ressurser, og SNF er i det store og hele nødt til å fornye seg. Men hovedgrunnen er at vi har et oppegående styre som har ønsker om en kursendring. Vi vil heller konsentre oss om å drive mer næringsrettet arbeid. Men vi skal fortsatt arrangere frokostmøter, mindre konferanser og seminarer.

- Hvordan gikk 2016 økonomisk?

- Vi legger ikke fram regnskapet riktig ennå, men det det er klart at vi kommer ikke ut med overskudd denne gangen.

- Ingen velforening

- Vi må bli flinkere til å fortelle om hva vi egentlig holder på med innen næringspolitikk. Og hvordan vi jobber for å bidra til verdiskaping. Vi er ikke en velforening, vi er en næringsforening. Det handler om å bidra til gode rammevilkår for næringslivet. Koble bedrifter sammen og opp imot oppdrag. Skaffe arbeidsplasser, oppsummerer han.

Næringsforumet skal blant annet jobbe med sentrumsutvikling, parkeringsløsninger, utvikling av Værnes sør, infrastruktur og etableringer, forteller Mørseth.

- Noe helt konkret nytt i strategidokumentet?

- Ja, foruten det nevnte setter vi fokus på styrerekruttering med et spennende prosjekt, og så skal vi lage en egen arena for de under 40 år.