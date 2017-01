Spenningen er den store drivkraften

Siden ungdommen har Hans Morten Evjemo gått med en drøm om bjørnejakt. Nå har han gjort plass til trofé på veggen.

Han er jeger, fisker og friluftsmann. Jakter både fugl, elg, hjort og rådyr, når anledningen byr seg. I lakseelva er han også. Hele sommeren. Men egentlig er det de store adrenalinkickene Hans Morten jakter først og fremst. Da må man til utlandet.

Mandag kom Evjemo tilbake etter ett av sine eventyr. Han har vært på villsvinjakt sammen med noen flere stjørdalinger og Hell Event i Tsjekkia.

– Vi dro fredag og kom hjem mandag. En kjempefin tur. Både jakta i seg selv og det sosiale, sier Evjemo som forteller at gjengen bodde på motell.

Det ble ikke noe villsvin på Evjemo selv.

– Det gjorde ingen ting. Det er så spennende når du hører drevene og at hundene får los, forteller Evjemo.

Han har vært i Tjekkia tre ganger og har fått skutt villsvin.



Med Hell Event

Stjørdalsgjengen deltok på det som er årets store jakt i byen Kalvarie Ostreé Usték.

– Lokale drivere og jegere deltar i jakta. De får kjøtt som delbetaling. Kjøttet går tilbake til landsbyen, som er et fattig område. Villsvinene gjør stor skade der nede. De roter og graver noe ubeskrivelig i jorda og ødelegger blant annet maisåkre. Også derfor arrangeres det jakt for å holde stammen nede, forteller Evjemo.

– Vi var 30 jegere med mange forskjellige nasjonaliteter. Morgenen før jakta startet holdt jaktlederne en samling hvor de ba om en vellykket jakt og at alt skulle gå vel på jakta. Et kvadrat med granbar var gjort klart på marka. Etterpå ble fangsten, grisene lagt på rad inne i firkanten. Da var det ny samling der jaktlederne takket for godt resultat og avslutter med å blåse i hornene sine igjen, forteller Evjemo videre.

– Hvordan foregikk selve jakta?

– Vi dekket et stort område med til dels tett skog. Satt på poster langs sidene av en bratt dal. Drivere med hunder kom imot oss for få grisene ut av skogen. Dalen var avstengt i enden, men vi fikk ikke tak i alle likevel.

– Er de ikke litt skumle, sånne villsvin?

– De er ikke til å spøke med, nei. De har kvasse støttenner og kaster med hodet slik at tennene river hvis de føler seg presset og angriper. Det er ikke bare folk, men også hunder som får juling av dem. Det skjedde ikke noe med oss, men det var de som skjøt gris på 10 meters hold. Villsvin er forresten utrolig kjappe. Kan visstnok løpe 50-60 km/t.



Den ultimate opplevelsen

En standard gris er 60-70 kilo. Bjørnen som Hans Evjemo fikk i Canada var ikke større i antall kilo (66 kilo) - men det var selve opplevelsen.

Evjemo lener seg tilbake i kontorstolen ved Stjørdal havn. Foran på PC-en har han oppe bildene. En svartbjørn ligger på bakken foran ham. Evjemo venter på preparanten som ferdig når som helst. Bjørnen skal opp på hytteveggen i familiens hytte ved Slindvatnet i Selbu. Men først skal han ha den hjemme.

– Jeg har fått stoppet ut forparten bare. Litt vanskelig å få plass til en hel bjørn i et rekkehus i Skiferåsen, humrer han.

Fingeren på avtrekkeren

– Det var ulidelig spennende. Den desidert beste opplevelsen jeg har hatt, sier Hans Morten om bjørnejakta 16. juni, også den i regi av Hell Event.

– Det regnet og jeg satt egentlig bare og kuret på posten etter fire timer. Plutselig fikk jeg se bjørnen oppe i dalsida, og da var det som om noen hadde satt en adrenalinsprøyte i ræva på meg, forteller Evjemo.

– Jeg mistet bjørnen av syne men la an børsa på en stokk som jeg hadde foran meg. Pulsen gikk i hundre mens jeg ventet. Bjørnen dukket opp igjen, mye nærmere. Den hadde været åtet og beveget seg nedover skytegata mot Evjemo som ventet med fingeren på avtrekkeren.

– Et ubeskrivelig øyeblikk, forteller han.

– Var det ikke skummelt å sitt der i timesvis alene og vite at det kunne komme bjørn?

– Nei, var ikke noe redd. Tenkte som så at jeg har jo våpen. Svarbjørnen er ikke like farlig som brunbjørnen, og ser ikke på menneske som noe hovedføde heller. Men det er noe med oss nordmenn og bjørn. Det er svært sjelden vi får se den, og det er små muligheter til skyte på den. Jakt på rådyr, hjort, elgjakt her hjemme, det tåler ikke sammenligning, mener Evjemo som nok er litt over snitt jaktinteressert. Han er glad for at samboer Ingunn Renå har begynt å bli med på laksefiske og rypejakt.



Drømmefanger

Evjemo husker en episode fra han var ungdom i heimbygda Selbu.

– Jeg var 17 år kanskje. Det var på den tida folk begynte å reise til Canada for å jakte bjørn først på 70-tallet. Jeg gjorde meg opp en mening om at jeg hadde to ønsker i livet. Å få se Keops-pyramiden og bjørnejakt i Canada. Nå har jeg opplevd begge deler.

– Hva skal da bli neste eventyr?

– Har ikke planlagt noe per i dag. Men at det blir turer.

– Afrika?

– Nei, Afrika har aldri fristet meg egentlig. Det blir Skottland på hjortejakt kanskje, eller grisejakt i Polen. Det finnes et hav av muligheter.