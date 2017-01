Denne gjengen frister med spennende konkurranser

Kjøresimulatorer og cosplaykonkurranse er nyvinningene til vinterferielanet.

– Et lan er veldig sosialt, og man trenger ikke nødvendigvis være interessert i gaming for å være med. Her er det mye som skjer, sier Stine Amundsen.

Sammen med en gjeng ungdommer og noen voksne forbereder hun seg til et storslagent vinterferielan i storsalen i Kimen 21.-23. februar.

– Vi åpnet påmeldingen i starten av januar, og det er et bra trykk. Ungdommene må ikke vente for lenge med å melde seg på, sier klubbleder ved Carbon fritidsklubb, Gunnar Hegstad.

Racingrig og cosplay

De har 128 plasser til rådighet i storsalen. På Key-LANet i høstferien dukket det opp i overkant av 100 ungdommer.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å selge over 100 billetter til lanet nå i februar. Vi har gjort oss noen erfaringer rikere etter høstferielanet og har gjort noen forbedringer i organiseringen. Crewet består av rundt 40 ungdommer, sier Hegstad.

Det står flere konkurranser på programmet. Det blir premiering i spillene CS:GO, League of Legends, TrackMania og Overwatch.

Men det blir også noen helt nye konkurranser.

– Vi skal sette opp en racingrig. Det kommer fire ferdigmonterte kjøresimulatorer som skal brukes i racingspill. Alle fire kan kjøre mot hverandre i samme spill. Det er ratt, gir, pedaler og full pakke, forteller Hegstad.

I tillegg vil cosplay stå i fokus. Det blir oppvisning med premie til den som vinner. Dommerne er de samme som er med på Torucon-arrangementet i Trondheim.

Sponsorpenger

Gunnar Hegstad hadde gjerne sett at flere sponsorer kastet seg med.

– Vi får mye gratis av Kimen og Stjørdal kommune. De støtter godt opp. Men vi sliter litt ellers. Vi mangler mellom 5.000 og 10.000 kroner i sponsorpenger for at arrangementet skal gå i null, sier han.

Du kan melde deg på vinterferielanet i Kimen på keylan.no.